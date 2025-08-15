VIDEO Pogledajte kako se Liverpool oprostio od Jote. Ovo nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

Nogometaši Liverpoola i Bournemoutha večeras su u 21 sat otvorili novu sezonu Premier lige. Branitelji naslova startali su na domaćem terenu, a nakon prvih 15 minuta rezultat je bio 0:0. Prije početka utakmice atmosfera je bila emotivna, Anfield se oprostio od prerano preminulog Dioga Jote. Susret je započeo minutom šutnje u čast Jote i njegova brata Andrea Silve.

U znak sjećanja na bivšeg napadača, igrači Liverpoola ove će sezone u Premier ligi nositi amblem s natpisom "Zauvijek 20" na svojim dresovima i jaknama. Jota je ovog ljeta poginuo u prometnoj nesreći u Španjolskoj zajedno s bratom.

Od njihove smrti, ispred stadiona položene su tisuće buketa, šalova, transparenata i drugih darova navijača. Prije dva tjedna uklonjeni su, a cvjetni aranžmani bit će kompostirani i korišteni za cvjetne gredice na klupskim lokacijama poput Anfielda i AXA trening centara.

Preostali predmeti navijača bit će reciklirani i iskorišteni za izradu trajne spomen skulpture koja će postati središnja točka sjećanja na Anfieldu. Nakon dogovora s obitelji, klub je objavio da će Jotin dres s brojem 20 biti trajno povučen iz upotrebe na svim razinama, od prve momčadi do ženskog i omladinskog pogona.