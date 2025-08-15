Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
UŽIVO Trump i Putin počeli razgovore. Poznato koje su još četiri osobe na sastanku
FOTO Pogledajte kako je izgledao srdačni susret Trumpa i Putina. Donald mu je čak i zapljeskao
Ukrajinci bijesni zbog dočeka Putina: 'On uništava i ubija, a dobije tretman na crvenom tepihu'
Poslušaj
Prijavi grešku
OTVARANJE SEZONE

VIDEO Pogledajte kako se Liverpool oprostio od Jote. Ovo nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth
Foto: Peter Powell/REUTERS
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
15.08.2025.
u 23:20

Nakon dogovora s obitelji, klub je objavio da će Jotin dres s brojem 20 biti trajno povučen iz upotrebe na svim razinama, od prve momčadi do ženskog i omladinskog pogona

Nogometaši Liverpoola i Bournemoutha večeras su u 21 sat otvorili novu sezonu Premier lige. Branitelji naslova startali su na domaćem terenu, a nakon prvih 15 minuta rezultat je bio 0:0. Prije početka utakmice atmosfera je bila emotivna, Anfield se oprostio od prerano preminulog Dioga Jote. Susret je započeo minutom šutnje u čast Jote i njegova brata Andrea Silve.

U znak sjećanja na bivšeg napadača, igrači Liverpoola ove će sezone u Premier ligi nositi amblem s natpisom "Zauvijek 20" na svojim dresovima i jaknama. Jota je ovog ljeta poginuo u prometnoj nesreći u Španjolskoj zajedno s bratom.

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom
Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth
1/9

Od njihove smrti, ispred stadiona položene su tisuće buketa, šalova, transparenata i drugih darova navijača. Prije dva tjedna uklonjeni su, a cvjetni aranžmani bit će kompostirani i korišteni za cvjetne gredice na klupskim lokacijama poput Anfielda i AXA trening centara.

Preostali predmeti navijača bit će reciklirani i iskorišteni za izradu trajne spomen skulpture koja će postati središnja točka sjećanja na Anfieldu. Nakon dogovora s obitelji, klub je objavio da će Jotin dres s brojem 20 biti trajno povučen iz upotrebe na svim razinama, od prve momčadi do ženskog i omladinskog pogona.

Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera
Ključne riječi
Diogo Jota Liverpool strani nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

World Cup - European Qualifiers - Group L - Gibraltar v Croatia
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Milan želi još jednog vatrenog! Modriću bi se moglo pridružiti poznato lice

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još