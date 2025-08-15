Naši Portali
NEĆE NASTUPITI

Pep potvrdio loše vijesti: Gvardiol se ozljedio. Evo što se s njime događa

FIFA Club World Cup - Group G - Manchester City v Al Ain
Foto: Brett Davis/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
15.08.2025.
u 21:23

City u novu sezonu ulazi s ambicijom povratka naslova u Manchester, nakon što je Liverpool prošle sezone prekinuo njihov niz

Manchester City novu sezonu Premier lige otvara gostovanjem kod Wolverhamptona u prvom kolu. Utakmica je na rasporedu sutra u 18:30 na stadionu Molineux. Na službenoj konferenciji za medije uoči dvoboja, trener Pep Guardiola potvrdio je da Joško Gvardiol neće biti u sastavu zbog ozljede.

"Kovačić nije spreman, kao ni Joško", kratko je odgovorio Guardiola na pitanje o stanju momčadi.

Oba hrvatska reprezentativca izvan su konkurencije. Kovačić je ranije operirao Ahilovu tetivu, a iako se očekivalo da će se vratiti, njegov povratak na teren odgođen je. I Kovačić i Gvardiol, prema procjenama, trebali bi uskoro ponovno zaigrati.

City u novu sezonu ulazi s ambicijom povratka naslova u Manchester, nakon što je Liverpool prošle sezone prekinuo njihov niz od četiri uzastopne titule prvaka.

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom
FIFA Club World Cup - Group G - Manchester City v Al Ain
1/9

 
Joško Gvardiol Manchester City strani nogomet

