Pep potvrdio loše vijesti: Gvardiol se ozljedio. Evo što se s njime događa

Manchester City novu sezonu Premier lige otvara gostovanjem kod Wolverhamptona u prvom kolu. Utakmica je na rasporedu sutra u 18:30 na stadionu Molineux. Na službenoj konferenciji za medije uoči dvoboja, trener Pep Guardiola potvrdio je da Joško Gvardiol neće biti u sastavu zbog ozljede.

"Kovačić nije spreman, kao ni Joško", kratko je odgovorio Guardiola na pitanje o stanju momčadi.

Oba hrvatska reprezentativca izvan su konkurencije. Kovačić je ranije operirao Ahilovu tetivu, a iako se očekivalo da će se vratiti, njegov povratak na teren odgođen je. I Kovačić i Gvardiol, prema procjenama, trebali bi uskoro ponovno zaigrati.

City u novu sezonu ulazi s ambicijom povratka naslova u Manchester, nakon što je Liverpool prošle sezone prekinuo njihov niz od četiri uzastopne titule prvaka.