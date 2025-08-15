Hrvatski trener ponovo u problemu, otišao mu je najbolji igrač: 'Tužno je što je do toga došlo'

Najbolji igrač Atalante i prošlogodišnji kandidat za Zlatnu loptu, Ademola Lookman, želi napustiti talijanski klub. Prema navodima talijanskih medija, trebao je potpisati za Inter u transferu vrijednom 45 milijuna eura, no dogovor je propao. Nigerijski reprezentativac navodno je bio šokiran i kritizirao vodstvo kluba, a usred jednog treninga, koji je vodio novi trener Ivan Jurić, napustio je teren.

"Ademola je bio fer prema meni. Objasnio mi je svoja razmišljanja. Moramo svi zajedno prihvatiti situaciju. Tužno je da je došlo do ovoga. Nikad nisam baš ni imao priliku raditi s njim kako treba jer je bio ozlijeđen kad sam došao", rekao je Jurić u razgovoru za L'Eco di Bergamo.

Hrvatski stručnjak ovog je ljeta preuzeo Atalantu, naslijedivši Gian Piera Gasperinija, koji je momčad iz Bergama vodio devet godina. "Gasperini je imao utjecaj kao sir Alex Ferguson u Manchester Unitedu. Ovog ljeta izgubili smo igrače koji su producirali 80 do 90 posto golova Atalante. Neće biti lako zamijeniti ih. Ne znam tko može doći i producirati brojke koje su imali Lookman i Retegui", dodao je Jurić.