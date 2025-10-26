Na Maksimiru je bio višak, sad briljira i igra nogomet života. Dinamo ga i dalje može vratiti

Mladi hrvatski branič Mauro Perković (22) nastavlja se dokazivati u poljskoj Ekstraklasi, gdje kao igrač Dinama na posudbi proživljava najbolje dane svoje karijere. Igrač lijeve strane terena, koji je u Poljsku stigao krajem veljače, odradio je već seriju utakmica u punoj minutaži, a u posljednje se vrijeme ističe i napadačkim učinkom. Trenutačno je na učinku od tri pogotka i jedne asistencije u samo devet odigranih ligaških utakmica za Cracoviju, trećeplasiranu momčad prvenstva. Njegove izvedbe toliko su impresivne da je postao nezamjenjiv član prve postave, a poljski mediji hvale ga kao jednog od najvažnijih igrača kluba, što je potpuni preokret u odnosu na status koji je imao u Zagrebu.

No, put do statusa zvijezde u Poljskoj nije bio nimalo lak. Početak u Cracoviji nije bio u skladu s očekivanjima jer je prve tjedne bio praktički zacementiran na klupi za pričuvne igrače, odigravši tek 45 minuta u jednoj od prvih šest utakmica. Ipak, strpljivo je čekao svoju priliku i, jednom kada ju je dohvatio u kolovozu, više je nije ispuštao. Taj težak početak bio je samo nastavak turbulentnog razdoblja za Perkovića, koji se u Dinamu unatoč velikim očekivanjima nije uspio nametnuti, dijelom i zbog ozljeda. Malo prije odlaska u Poljsku bio je vrlo blizu transfera u ruskog drugoligaša Soči, no taj je posao u zadnji tren propao, nakon čega se kao rješenje pojavila posudba u Cracoviju.

Novi šamar za Dominika Livakovića! Sad je i njemu jasno da ovako više ne ide... Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Dinamo je Perkovića doveo iz Istre 1961 u siječnju 2023. godine, isprva na posudbu koja je na ljeto iste godine prerasla u trajni transfer. Za njegove je usluge platio odštetu od čak 2 milijuna eura, što je iznos koji ga svrstava među deset najskupljih ulaznih transfera u povijesti maksimirskog kluba. U dresu "Modrih" odigrao je ukupno 42 utakmice i postigao dva pogotka, a najstandardniji je bio u drugom dijelu sezone kod Sergeja Jakirovića, kada je pokrivao pozicije stopera i lijevog bočnog. Riječ je o igraču iz sportske obitelji; njegov brat je profesionalni košarkaš Toni Perković.

Njegova priča sada ulazi u ključnu fazu koja će odrediti budućnost njegove karijere. Perkovićeva posudba u poljskom klubu istječe u zimu 2025. godine, točnije 31. prosinca, kada ga Dinamo prema ugovoru može vratiti u svoje redove. S obzirom na briljantne partije koje pruža, povratak u Maksimir čini se kao logičan potez za klub koji je u njega uložio značajan novac. Međutim, situaciju komplicira činjenica da i Cracovia ima pravo otkupa ugovora. Pitanje koje se postavlja jest hoće li Poljaci iskoristiti tu opciju i zadržati igrača koji je kod njih doživio potpunu afirmaciju ili će ga Dinamo vratiti kao prijeko potrebno pojačanje za nastavak sezone.