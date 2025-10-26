Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTO ĆE ODLUČITI?

Na Maksimiru je bio višak, sad briljira i igra nogomet života. Dinamo ga i dalje može vratiti

privatni album
VL
Autor
vecernji.hr
26.10.2025.
u 12:34

Hrvatski branič Mauro Perković, koji je u Dinamo stigao kao veliko pojačanje iz Istre 1961, proživljava pravu renesansu na posudbi u poljskoj Cracoviji. Iako se u Maksimiru nije uspio u potpunosti nametnuti, u Ekstraklasi igra nogomet života i postao je ključan igrač svoje momčadi

Mladi hrvatski branič Mauro Perković (22) nastavlja se dokazivati u poljskoj Ekstraklasi, gdje kao igrač Dinama na posudbi proživljava najbolje dane svoje karijere. Igrač lijeve strane terena, koji je u Poljsku stigao krajem veljače, odradio je već seriju utakmica u punoj minutaži, a u posljednje se vrijeme ističe i napadačkim učinkom. Trenutačno je na učinku od tri pogotka i jedne asistencije u samo devet odigranih ligaških utakmica za Cracoviju, trećeplasiranu momčad prvenstva. Njegove izvedbe toliko su impresivne da je postao nezamjenjiv član prve postave, a poljski mediji hvale ga kao jednog od najvažnijih igrača kluba, što je potpuni preokret u odnosu na status koji je imao u Zagrebu.

No, put do statusa zvijezde u Poljskoj nije bio nimalo lak. Početak u Cracoviji nije bio u skladu s očekivanjima jer je prve tjedne bio praktički zacementiran na klupi za pričuvne igrače, odigravši tek 45 minuta u jednoj od prvih šest utakmica. Ipak, strpljivo je čekao svoju priliku i, jednom kada ju je dohvatio u kolovozu, više je nije ispuštao. Taj težak početak bio je samo nastavak turbulentnog razdoblja za Perkovića, koji se u Dinamu unatoč velikim očekivanjima nije uspio nametnuti, dijelom i zbog ozljeda. Malo prije odlaska u Poljsku bio je vrlo blizu transfera u ruskog drugoligaša Soči, no taj je posao u zadnji tren propao, nakon čega se kao rješenje pojavila posudba u Cracoviju.

Novi šamar za Dominika Livakovića! Sad je i njemu jasno da ovako više ne ide...

Podsjetimo, Dinamo je Perkovića doveo iz Istre 1961 u siječnju 2023. godine, isprva na posudbu koja je na ljeto iste godine prerasla u trajni transfer. Za njegove je usluge platio odštetu od čak 2 milijuna eura, što je iznos koji ga svrstava među deset najskupljih ulaznih transfera u povijesti maksimirskog kluba. U dresu "Modrih" odigrao je ukupno 42 utakmice i postigao dva pogotka, a najstandardniji je bio u drugom dijelu sezone kod Sergeja Jakirovića, kada je pokrivao pozicije stopera i lijevog bočnog. Riječ je o igraču iz sportske obitelji; njegov brat je profesionalni košarkaš Toni Perković.

Njegova priča sada ulazi u ključnu fazu koja će odrediti budućnost njegove karijere. Perkovićeva posudba u poljskom klubu istječe u zimu 2025. godine, točnije 31. prosinca, kada ga Dinamo prema ugovoru može vratiti u svoje redove. S obzirom na briljantne partije koje pruža, povratak u Maksimir čini se kao logičan potez za klub koji je u njega uložio značajan novac. Međutim, situaciju komplicira činjenica da i Cracovia ima pravo otkupa ugovora. Pitanje koje se postavlja jest hoće li Poljaci iskoristiti tu opciju i zadržati igrača koji je kod njih doživio potpunu afirmaciju ili će ga Dinamo vratiti kao prijeko potrebno pojačanje za nastavak sezone.
Ključne riječi
Maksimir Poljska Dinamo Mauro Perković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja