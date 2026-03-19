EUROPA LIGA

VIDEO Pogledajte kako je vatreni povećao vodstvo svoje momčadi protiv Genka

UEFA Europa League - Round of 16 - Second Leg - SC Freiburg v KRC Genk
Robin Rudel/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.03.2026.
u 20:22

Gosti su smanjili do poluvremena golom stopera Mattea Smetsa u 39. minuti

Igor Matanović zabio je novi pogodak u dresu Freiburga, svoj deveti ove sezone, u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige protiv Genka. Belgijska momčad, koja je izbacila Dinamo u playoffu, donijela je prednost od 1:0 iz prve utakmice, no njemački sastav anulirao je to već u prvom poluvremenu.

Matthias Ginter doveo je domaće u vodstvo u 19. minuti, a šest minuta Matanović je zabio za 2:0. Dobro je pratio akciju svoje momčadi, izbjegao zaleđe i nakon Ginterovog poigravanja gurnuo loptu u mrežu.

Gosti su smanjili do poluvremena golom stopera Mattea Smetsa u 39. minuti. Freiburg je potom u drugom poluvremenu praktički riješio pitanje prolaska dalje. Vincenzo Grifo zabio je za 3:1 u 53. minuti, a tri minute kasnije zabio je i Japanac Yuito Suzuki.

Rezultat 4:1 stoji i u trenutku pisanja teksta, do kraja je ostalo 20-ak minuta.
