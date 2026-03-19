Novi dragulj hrvatskog nogometa: Poznati skaut oduševljen Dinamovim mladićem

Luka Radić jedan je od najtalentiranijih igrača u Dinamovoj omladinskoj školi. Riječ je o 17-godišnjaku koji se odlično snalazi na više pozicija na desnoj strani, ali ipak mu je najbolja pozicija desnog beka. Nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 17 godina, a privukao je pozornost i jednog od najpoznatijih skauta na svijetu Jaceka Kuliga poznato po stranici Football Talent Scout.

- "Luka Radić jedan je od najzanimljivijih U-17 igrača u Hrvatskoj. Svestrani bočni igrač još je jedan uzbudljiv talent iz Hitrec-Kaciana, sjajne akademije Dinama iz Zagreba - napisao je Kulig.

Luka Radić is one of the most interesting U17s in Croatia.



A versatile wide player is another exciting prospect from Hitrec-Kacian, the superb Dinamo Zagreb youth academy. 🇭🇷 pic.twitter.com/tbM0FyPYwq — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 19, 2026

Opisao ga je kao svestranog bočnog igrača koji se dobro snalazi i kod ulazaka u sredinu i pokazuje kvalitete tzv. playmakerskog (razigravačkog) beka. Kao najveće Radićeve kvalitete istaknuo je brzinu, akceleraciju, tehničku potkovanost, kontrolu lopte i inteligentno kretanje prema naprijed. Kaže i kako Radić pokazuje veliki potencijal i fizički i nogometno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naravno da kao i većina mladih igrača daleko od gotovog igrača pa je Kulig kao manjkavosti istaknuo igru u obrani, prije svega duel igru, postavljanje i nedostatak konstantnosti te zračne duele. Unatoč tome što ima još puno mjesta za napredak, Kulig kaže kako je riječ o ogromnom potencijalu koji bi mogao prerasti u odličnog ofenzivno orijentiranog beka.