BUDUĆA ZVIJEZDA?

Novi dragulj hrvatskog nogometa: Poznati skaut oduševljen Dinamovim mladićem

Zagreb: 13. kolo PNL pionira, GNK Dinamo - NK Lokomotiva
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.03.2026.
u 19:24

Opisao ga je kao svestranog bočnog igrača koji se dobro snalazi i kod ulazaka u sredinu i pokazuje kvalitete tzv. playmakerskog (razigravačkog) beka

Luka Radić jedan je od najtalentiranijih igrača u Dinamovoj omladinskoj školi. Riječ je o 17-godišnjaku koji se odlično snalazi na više pozicija na desnoj strani, ali ipak mu je najbolja pozicija desnog beka. Nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 17 godina, a privukao je pozornost i jednog od najpoznatijih skauta na svijetu Jaceka Kuliga poznato po stranici Football Talent Scout.

- "Luka Radić jedan je od najzanimljivijih U-17 igrača u Hrvatskoj. Svestrani bočni igrač još je jedan uzbudljiv talent iz Hitrec-Kaciana, sjajne akademije Dinama iz Zagreba - napisao je Kulig.

Opisao ga je kao svestranog bočnog igrača koji se dobro snalazi i kod ulazaka u sredinu i pokazuje kvalitete tzv. playmakerskog (razigravačkog) beka. Kao najveće Radićeve kvalitete istaknuo je brzinu, akceleraciju, tehničku potkovanost, kontrolu lopte i inteligentno kretanje prema naprijed. Kaže i kako Radić pokazuje veliki potencijal i fizički i nogometno.

Naravno da kao i većina mladih igrača daleko od gotovog igrača pa je Kulig kao manjkavosti istaknuo igru u obrani, prije svega duel igru, postavljanje i nedostatak konstantnosti te zračne duele. Unatoč tome što ima još puno mjesta za napredak, Kulig kaže kako je riječ o ogromnom potencijalu koji bi mogao prerasti u odličnog ofenzivno orijentiranog beka.
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

