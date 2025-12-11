VIDEO Pogledajte kako je Dinamo doživio debakl na Maksimiru: Betis ih uništio u prvom poluvremenu

Hrvatski doprvak Dinamo je na Maksimiru primio čak tri gola od Betisa u razdoblju od 31. do 38. minute u utakmicu Europa lige. Za prva je dva gola zaslužan je ofenzivni veznjak španjolske momčadi Ricardo Riquelme. Sjajni Španjolac poslao je u 31. minuti centaršut u kazneni prostor Dinama, a loše je loptu zahvatio stoper Sergi Rodriguez i poslao je u vlastitu mrežu.

Bakambu bio je asistent Riquelmeu za drugi gol, poslije sjajne akcije centarfor Betisa vidio je suigrača kako ulazi u kazneni prostor. Gurnuo mu je loptu i namjestio mu sjajnu situaciju za gol, koju je Španjolac iskoristio.

Antony je bio strijelac trećeg gola u 38. minuti nako nesporazuma golmana Filipovića i McKenne. Golove možete pogledati OVDJE.