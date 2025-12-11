Naši Portali
Najnovije vijesti
BREAKING
KAKAV POTOP

VIDEO Pogledajte kako je Dinamo doživio debakl na Maksimiru: Betis ih uništio u prvom poluvremenu

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 19:44

Za prva je dva gola zaslužan je ofenzivni veznjak španjolske momčadi Ricardo Riquelme

Hrvatski doprvak Dinamo je na Maksimiru primio čak tri gola od Betisa u razdoblju od 31. do 38. minute u utakmicu Europa lige. Za prva je dva gola zaslužan je ofenzivni veznjak španjolske momčadi Ricardo Riquelme. Sjajni Španjolac poslao je u 31. minuti centaršut u kazneni prostor Dinama, a loše je loptu zahvatio stoper Sergi Rodriguez i poslao je u vlastitu mrežu. 

Bakambu bio je asistent Riquelmeu za drugi gol, poslije sjajne akcije centarfor Betisa vidio je suigrača kako ulazi u kazneni prostor. Gurnuo mu je loptu i namjestio mu sjajnu situaciju za gol, koju je Španjolac iskoristio.

Antony je bio strijelac trećeg gola u 38. minuti nako nesporazuma golmana Filipovića i McKenne. Golove možete pogledati OVDJE

Ključne riječi
Europska liga Betis Dinamo

Komentara 10

Pogledaj Sve
CR
CroMaher
19:56 11.12.2025.

Pokažite i kako Noa Mikić opet sam pada u 16-ercu i to uslijed jačeg kontakta nego onaj od Rebića i kako sucima ne pada na pamet to suditi.

LU
Lustrator
20:04 11.12.2025.

Vrijene je da se kaže istina. Boban je u tipičnoj ljevičarskoj maniri razjurio sve jer su mu svi bili Mamićemcii, Hdz-ovci, ustashe i tko zna šta i sad imamo to što imamo. Isto se događa i u Gradu Zagrebu vrijeme je da odu i Boban iz Dinama i Možemo iz Zagreba

Avatar Zgubider..
Zgubider..
20:13 11.12.2025.

Nakon zadnje 3 utakmice u Europskoj ligi ja bi Dinamu preporučio da da stave ključ u bravu. Ovo više nema smisla i tužno je za gledat...

