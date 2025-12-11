Evo zašto je Kovačević napravio veliko iznenađenje u sastavu Dinama za važan europski dvoboj

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 6. kolu Europske lige na Maksimiru igraju protiv Betisa, šestoplasirane momčadi španjolske La Lige. Plavi su u posljednje dvije utakmice u Europskoj doživjeli dva teška poraza, prvo na Maksimiru 3:0 od Celte Vigo, a zatim u gostima kod Lillea 4:0.

Trener Dinama Mario Kovačević iznenadio je potezom uoči utakmice jer je u veznu liniju, uz Josipa Mišića i Dejana Ljubičića, uvrstio Marka Soldu, igrača koji je ove sezone skupio tek sedam nastupa u svim natjecanjima i pritom odigrao ukupno 157 minuta. Tu je odluku Kovačević donio jer je zbog bolesti i povišene temperature u zadnji trenutak otpao Luka Stojković, koji se očekivao u početnih 11.