Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
U ZADNJI TRENUTAK

Evo zašto je Kovačević napravio veliko iznenađenje u sastavu Dinama za važan europski dvoboj

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 18:59

Trener Dinama Mario Kovačević iznenadio je potezom uoči utakmice jer je u veznu liniju, uz Josipa Mišića i Dejana Ljubičića, uvrstio Marka Soldu

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 6. kolu Europske lige na Maksimiru igraju protiv Betisa, šestoplasirane momčadi španjolske La Lige. Plavi su u posljednje dvije utakmice u Europskoj doživjeli dva teška poraza, prvo na Maksimiru 3:0 od Celte Vigo, a zatim u gostima kod Lillea 4:0.

Trener Dinama Mario Kovačević iznenadio je potezom uoči utakmice jer je u veznu liniju, uz Josipa Mišića i Dejana Ljubičića, uvrstio Marka Soldu, igrača koji je ove sezone skupio tek sedam nastupa u svim natjecanjima i pritom odigrao ukupno 157 minuta. Tu je odluku Kovačević donio jer je zbog bolesti i povišene temperature u zadnji trenutak otpao Luka Stojković, koji se očekivao u početnih 11. 

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
Europska liga Betis mario kovačević Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!