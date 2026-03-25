Do jučer je bio ključni čovjek u Dinamu, sad stiže u regionalnog velikana?

Tim s Grbavice već neko vrijeme traži idealnu osobu za jednu od najvažnijih funkcija u sportskom segmentu, a nakon promjena u stručnom stožeru, na red je došlo i rukovodstvo. Ulaskom Sanina Mirvića pokrenute su promjene u kompletnoj klupskoj strukturi, s jasnom vizijom modernizacije i povratka Željezničara na staze stare slave. Iako su se kao mogući kandidati spominjala i druga imena, poput bivšeg direktora Hajduka Mindaugasa Nikoličiusa, ali i klupskih legendi, čini se da bi rješenje moglo doći iz Hrvatske. Špekulacije da bi Marić, koji je od veljače 2025. bez angažmana, mogao preuzeti sportsku politiku sarajevskih "Plavih" sve su intenzivnije, a mnogi govore da gdje ima dima, ima i vatre.

Marko Marić smijenjen je s pozicije sportskog direktora zagrebačkog Dinama početkom veljače prošle godine, a kao službeni razlog navedeni su "organizacijski razlozi". No, njegov mandat, koji je započeo u ožujku 2024., bio je sve samo ne miran. Kritičari su mu zamjerali neuspjele transfere, poput propalog povratka Luke Ivanušeca, te generalno nezadovoljstvo sportskom politikom. Prije nego što je postao sportski direktor, Marić je u Maksimiru obnašao funkciju koordinatora u nogometnoj školi, a ranije je bio i asistent nekolicini trenera.

Njegovo razdoblje na čelu sportskog sektora ostat će upamćeno po turbulentnom prijelaznom roku u kojem je na pojačanja potrošeno gotovo deset milijuna eura, no malo se koji igrač pokazao kao pun pogodak. Osim Marka Pjace i Raúla Torrentea, većina pridošlica nije opravdala očekivanja. Ipak, možda i najveći uteg oko vrata bila mu je trenerska politika. Nakon što je naslijedio Sergeja Jakirovića, ubrzo ga je smijenio nakon prve krize, da bi na klupu doveo Nenada Bjelicu. Ni Bjelica se nije dugo zadržao, pa je nakon njegova otkaza priliku dobio talijanski stručnjak Fabio Cannavaro. Promijeniti tri trenera u tako kratkom roku, uz izostanak rezultatskog iskoraka, na kraju mu je presudilo.

Unatoč kontroverznom mandatu u Dinamu, Marić je čovjek bogate nogometne biografije. Kao igrač prošao je sve uzraste Dinamove škole, a karijera ga je vodila u Francusku, Grčku i SAD. Prijateljstvo i kumstvo vežu ga s Nikom Kranjčarom, a surađivao je i s njegovim ocem Zlatkom. Govori čak četiri strana jezika, a iskustvo rada u jednom od najvećih regionalnih klubova, uz poznavanje tržišta, čini ga zanimljivim kandidatom za ambiciozni projekt Željezničara. Ostaje za vidjeti hoće li se špekulacije i obistiniti te hoće li bivši Dinamov direktor svoju karijeru zaista nastaviti na Grbavici.