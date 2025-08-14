VIDEO Pogledajte golove koji su presudili Hajduku, prokletstvo se nastavlja...

Europski put splitskog Hajduka za sezonu 2025./2026. završio je na najgori mogući način – bolnim porazom u Tirani koji će se dugo pamtiti. Iako su u Albaniju stigli s prednošću od 2:1 iz prve utakmice, izabranici Gonzala Garcije doživjeli su debakl i porazom 3:1 nakon produžetaka oprostili su se od daljnjeg natjecanja u Konferencijskoj ligi. Ukupnim rezultatom 4:3, albanski predstavnik Dinamo City priredio je prvorazredno iznenađenje i izbacio velikog favorita, ostavivši splitsku momčad i njezine navijače u potpunom šoku. Bio je to kraj o kojem nitko na Poljudu nije ni sanjao, pogotovo jer su kladionice Hajduku davale koeficijent od svega 1.1 za prolaz.

Od samog početka utakmice na stadionu Air Albania bilo je jasno da Splićane čeka teška večer. Domaćini su u susret ušli znatno odlučnije i agresivnije, a takav pristup isplatio im se već u 14. minuti kada je Zabergja iskoristio pasivnost Hajdukove obrane i matirao Ivušića za vodstvo od 1:0.

Taj rani pogodak potpuno je presjekao bijele, koji su tijekom cijelog prvog poluvremena djelovali neprepoznatljivo i bezidejno. Unatoč tome što su do kraja regularnog dijela preuzeli inicijativu, stvorili su tek jednu pravu priliku, kada je u 56. minuti Bruno Durdov izašao sam pred vratara Teqju, no albanski čuvar mreže sjajno je obranio njegov udarac i sačuvao prednost koja je utakmicu odvela u produžetke.

A onda, u produžecima, uslijedila je prava drama s nevjerojatnim preokretom. Kada se činilo da Hajduku ponestaje snage i ideja, u 99. minuti stigao je trenutak olakšanja. Yassine Benrahou izveo je korner, a najviši u skoku bio je desni bek Fran Karačić koji fantastičnim udarcem glavom pogađa za 1:1. U tim trenucima činilo se da je sve riješeno – Hajduk je imao rezultat koji ga vodi u play-off, a albanska momčad djelovala je slomljeno. Bio je to bljesak nade koji je sugerirao da će kvaliteta i iskustvo splitske momčadi ipak presuditi.

Ipak, umjesto potvrde prolaska, uslijedio je horor u 111. minuti. Nakon jednog udarca iz daljine, vratar Ivušić kratko je odbio loptu, a onda je uslijedila katastrofalna reakcija obrane. Karačić i Mlačić nisu se mogli dogovoriti tko će očistiti opasnost, što je iskoristio Liridon Berisha, ukrao loptu i iz neposredne blizine je pospremio u mrežu za 3:1 i konačni slom Hajdukovih europskih snova. Cijeloj situaciji prethodilo je i ležanje Marka Livaje na travnjaku, zbog čega su se Splićani bunili smatrajući da su domaćini trebali izbaciti loptu, no sudac nije prekinuo igru i protesti su bili uzaludni.

Trener Gonzalo Garcia pokušao je u produžecima osvježiti momčad uvođenjem Melnjaka, Sigura i Ante Rebića, no ni to nije donijelo željeni rezultat. Frustracija je rasla iz minute u minutu, a kulminirala je kada je Rebić u svom stilu zaradio žuti karton zbog prigovora sucu, pokazujući nemoć koja je zahvatila cijelu momčad. Na kraju, ni podrška oko 1500 navijača, koji su doputovali u Tiranu i stvorili sjajnu atmosferu unatoč problemima s ulaskom na stadion, nije pomogla.