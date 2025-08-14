UŽIVO Hajduk ide po prolaz u Albaniji, stigli su sastavi, evo što je napravio Garcia

Povratak Livija

Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera

Na odlasku iz Maksimira 2023. Livi je u suzama rekao: "Dinamo mi je sve, čuvajte ga!" Sada je blizu povratka, a saznajemo da apsolutno želi samo u Dinamo. No, problem bi mogli biti Turci