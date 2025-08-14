Naši Portali
DINAMO CITY - HAJDUK (20.45)

UŽIVO Hajduk ide po prolaz u Albaniji, stigli su sastavi, evo što je napravio Garcia

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Zvonimir Barisin/PIXSELL
14.08.2025. u 19:32
Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige između Dinamo Cityja i Hajduka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO CITY
-
HAJDUK
Konferencijska liga - 3. pretkolo, 20.45, Air Albania Stadium, Tirana
PROMJENE

U odnosu na prvu utakmicu Garcia je napravio jednu promjenu. Sada će na poziciji desnog krila startati Bamba, a ne Durdov. Podsjetimo, obojica su prošlog tjedna bili strijelci za Hajduk.
 

SASTAVI

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Nani, Gassama, Qefalija, Bregu - Zabergja, Vila

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Bamba, Livaja, Brajković

GDJE GLEDATI?

Televizijski prijenos utakmice moguće je pogledati samo na platformi Hajduk Digital TV, dostupnoj putem platforme MAXtv.

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Dinamo Cityja u današnjoj utakmici je 4.80, na remi je 4.00, a na pobjedu Hajduka 1.85. Na prolaz domačina kvota je 4.20, a na Hajdukov prolaz tek 1.20. Superračunalo Hajduku za prolaz daje 88 posto šansi.

ŽDRIJEB

Pobjednik ovog dvomeča u playoff-rundi Konferencijske lige igrat će protiv boljeg iz ogleda između danskog Silkeborga i poljske Jagiellonije. Poljaci su u prvoj utakmici dobili u Danskoj s 1:0 i danas će (20.15 sati) imati priliku pred svojim navijačima obraniti tu prednost. Prođe li Hajduk večeras, prvu utakmicu playoff-runde igrao bi u gostima 21. kolovoza, a uzvrat bi bio na Poljudu 28. kolovoza.

PRVA UTAKMICA

Podsjetimo, Hajduk je u Splitu u prvom dvoboju slavio rezultatom 2:1. No, na poluvrijeme se otišlo s vodstvom gostiju, Bregu je lijepim pogotkom u 36. minuti matirao Ivicu Ivušića. Hajduk je preokrenuo u nastavku. Za izjednačenje je u 49. minuti zabio Bruno Durdov, a Bamba u 63. minuti donosi pobjedu domaćima.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Dobrodošli u tekstualni prijenos uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige između albanskog Dinamo Cityja i splitskog Hajduka. Naš predstavnik ima gol prednosti iz prvog ogleda na Poljudu prije tjedan dana. Vidjet ćemo hoće li obraniti to i proći u završnu rundu kvalifikacija.

BL
blaz18
20:06 14.08.2025.

Puno srece nasem Hajduku,vrime je,nemojte opet bit glineni golubovi,dosta je vise 20 godine golubovanja

