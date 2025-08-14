Naši Portali
IŠLI U ALBANIJU

Najezda navijača Hajduka zbunila Crnogorce: 'Mislio sam da su to vatrogasci...'

14.08.2025.
u 16:24

Golema kolona navijača Hajduka na putu za Tiranu izazvala je nevjerojatan gaf u susjednoj Crnoj Gori. Potpredsjednik Skupštine Podgorice pomislio je da je riječ o međunarodnoj vatrogasnoj pomoći, pokrenuvši lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima

Vjernost navijača Hajduka odavno je prešla granice sportskog fanatizma, no rijetko kada je njihova masovnost izazvala zabunu ovakvih razmjera. Naime, na tisuće pripadnika Torcide krenulo je put Tirane kako bi podržalo svoj klub u uzvratnom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dinamo Cityja, koji se igra večeras od 20.45 na albanskom nacionalnom stadionu. Iz samog kluba pohvalili su se podatkom da je čak 1500 navijača osiguralo ulaznicu za stadion "Air Albania", no procjene na terenu govorile su o brojci bližoj 2000 ljudi. Ta rijeka navijača, koja se u kolonama autobusa i osobnih automobila slijevala prema Albaniji, stvorila je prizor koji je potpuno zbunio crnogorske dužnosnike i javnost.

Putovanje dugo stotinama kilometara, koje je za mnoge uključivalo vožnju tijekom cijele noći i prelazak dviju, pa i triju granica, pretvorilo se u svojevrsnu mobilizaciju. Konvoj s navijačkim obilježjima koji je prolazio kroz Crnu Goru bio je toliko impresivan da je potpredsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorice, Dragutin Vučinić, pomislio da svjedoči dolasku međunarodne pomoći za gašenje požara koji su u to vrijeme harali regijom. Njegova reakcija, objavljena na društvenim mrežama, ubrzo je postala vijest dana u crnogorskim medijima i predmet brojnih komentara.

U svojoj objavi na Facebooku, Vučinić je alarmantnim tonom izvijestio javnost o nesvakidašnjem prizoru. "Ogromna kolona autobusa i šlepera pod pratnjom naše policije ide iz pravca Nikšića i Danilovgrada ka Podgorici", napisao je, dodavši i svoju procjenu: "Preko 20 autobusa s vatrogascima – po slobodnoj procjeni njih 500 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uz desetak šlepera". Informacija o navodnoj pomoći iz susjednih zemalja proširila se brzinom munje, no jednako brzo stigao je i demantij koji je cijelu situaciju pretvorio u komičan nesporazum.

Vrlo brzo oglasila se Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada, koja je priopćila kako nema nikakvu informaciju o dolasku takve pomoći. U svojem su objašnjenju istaknuli i logičan argument – i Hrvatska i Bosna i Hercegovina u tom su se periodu borile s vlastitim velikim požarima, zbog čega je slanje tako masovne pomoći bilo praktički nemoguće. Suočen s činjenicama, Vučinić je uklonio svoju objavu, no trag o gafu već je ostao zabilježen u medijima poput portala CDM, koji su detaljno izvijestili o cijelom slučaju. Umjesto vatrogasne brigade, Crnom Gorom je prošla samo navijačka "vojska" na putu za još jednu europsku utakmicu.
Crna Gora Navijači Hajduk

