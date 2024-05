VIDEO Pogledajte gol koji je izazvao nevjericu u Parizu i odveo Borussiju u finale Lige prvaka

Nogometaši dortmundske Borussije izborili su finale Lige prvaka. U uzvratnoj utakmici na Parku Prinčeva svladali su PSG 1:0 i s ukupnih 2:0 izborili finale elitnog nogometnog natjecanja. Bila je to briljantna taktička izvedba Edina Terzića čija je momčad, na kraju, zasluženo izborila finale. Sjajnom i discipliniranom obranom uspjeli su izdržati sve nalete PSG-a. Francuzi su sinoć pet puta gađali okvir gola, no nije to bila njihova večer. U dvije utakmice imali su ukupno 44 udarca prema protivničkim vratima, a nisu postigli pogodak. Najviše je to udaraca neke momčadi u dvije utakmice u zadnjih 20 godina u Ligi prvaka.

S druge strane, tek drugi put u povijesti ovog natjecanja, neka je momčad dvije polufinalne utakmice pobijedila rezultatom 1:0. Zadnji put to je uspjelo, pogađate, Borussiji Dortmund u sezoni 1996.-1997. A te sezone osvojili su naslov prvaka.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Proglasili ih favoritom

A što se sinoć dogodilo na Parku Prinčeva analizirat će francuski mediji u danima ispred nas. Je li u pitanju bila činjenica da su podcijenili suparnika, budući da ih je većina unaprijed proglasila favoritom? Ili se zaista nešto dogodio u svlačionici PSG-a uoči utakmice? Na stranu špekulacije, jasna je jedna činjenica. Pasivnim pristupom većinu utakmice i krivim govorom tijela, zamjerili su se lopti. A kada se to dogodi, nema vam spasa. Tako je bilo i sinoć u utakmici u koju je dortmundska Borussija ušla s jasnim ciljem. Besprijekornim defenzivnim blokom, uz malo sreće i pogotkom u pravo vrijeme (Mats Hummels, 50. minuta), ostvarili su povijesni uspjeh za njemački klub. Zanimljivo, prvi je to Hummelsov pogodak za Borussiju Dortmund u Ligi prvaka od 13. veljače 2013. godine. Prije 4.101 dan zabio je Šahtaru. Dulje su na pogodak čekala samo još dvojica igrača u novijoj povijesti Lige prvaka, Javier Zanetti (4.333 dana) i Paolo Maldini (4.102 dana).

To će biti treći Borussijin finale Lige prvaka, nakon sezone 1996.-1997. u kojem su pobijedili Juventus (3:1) i 2012.-2013. kada ih je svladao münchenski Bayern. Ove godine čekat će boljeg iz ogleda Bayerna i madridskog Reala. U njemačkom prvenstvu Borussia trenutačno zaostaje 24 boda za prvakom Bayerom, a nakon natjecanja po skupinama, šanse za osvajanje naslova prvaka u Ligi prvaka bile su 50-1! Podsjetimo, u skupini su bili s PSG-om, Milanom i Newcastleom. Nakon ždrijeba skupina svi su ih proglasili najslabijom momčadi.

Bila je to sinoć, vrlo vjerojatno, posljednja europska utakmica Kyliana Mbappéa za PSG. Neće je pamtiti po dobrome.