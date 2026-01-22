Naši Portali
POČETAK S AUTORITETOM

VIDEO Pogledajte fantastičan start Dinama u europskom okršaju, dva gola u četiri minute!

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
22.01.2026.
u 21:22

Bakrar je ovim pogotkom došao do brojke od 10 golova u svim natjecanjima ove sezone, čime je izbio na drugo mjesto najboljih Dinamovih ovosezonskih strijelaca, dok je najbolji klupski strijelac Beljo došao do svojeg 12. ovosezonskog pogotka

Dinamo je u susretu sedmog kola glavne faze Europske lige vrlo rano uspio doći do dva pogotka protiv aktualnog rumunjskog prvaka te trenutačno devetoplasirane momčadi ovosezonskog izdanja rumunjske lige, FCSB-a.

U sedmoj minuti susreta je na desnom beku, na otprilike 30 metara od suparničkog gola loptu primio Niko Galešić, stoper koji je zbog kadrovskih poteškoća započeo dvoboj na sebi neprirodnoj poziciji desnog beka. Galešić je poveo loptu nekoliko metara, a onda uputio izniman centaršut prema petercu suparničkog gola, taman između zadnje linije i vratara. Tamo je fantastično prostor napao Alžirac Monsef Bakrar te glavom poentirao za vodstvo zagrebačke momčadi. 

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Nije se FCSB vrlo dobro oporavio od tog pogotka, Dinamo je u vrlo brzom vremenskom roku još 'složio' nekoliko opasnih situacija pred gostujućim vratima, a pogodak za udvostručenje vodstva je već stigao četiri minute nakon prvog pogotka.

Sjajnu su akciju duplim pasom u 11. minuti na lijevoj strani Dinamovog napada iskreirali Arber Hoxha i Miha Zajc. Hoxha je prošao i dobio loptu u kaznenom prostoru FCSB-a, te mirnom povratnom loptom poslužio Diona Drenu Belju, a devetka Dinama je precizno lijevom nogom matirala gostujućeg vratara Tarnovanua.

VEZANI ČLANCI:

Bakrar je ovim pogotkom došao do brojke od 10 golova u svim natjecanjima ove sezone, čime je izbio na drugo mjesto najboljih Dinamovih ovosezonskih strijelaca, dok je najbolji klupski strijelac Beljo došao do svojeg 12. ovosezonskog pogotka. 

Pogotke Bakrara i Belje za rano i osjetno vodstvo Dinama na Maksimiru protiv FCSB-a u dvoboju sedmog kola glavne faze Europske lige pogledajte OVDJE.

DVAPUT SVLADALI FCSB

Hrvat koji je prije par dana srušio Dinamovog suparnika za VL otkriva na što treba paziti

Što se tiče igrača koji se kod njih ističu, prvi na pamet mi sigurno pada njihov broj 10, Tanase. On je izniman individualac. A odličan im je i napadač Birligia, jako brz igrač. Njih dvojica su rumunjski reprezentativci. Imaju u sredini i iskusnog Chirichesa, koji je izgradio karijeru igrajući za velike klubove poput Napolija, rekao nam je Jakov Blagaić, čiji je Arges ove sezone dvaput pobijedio FCSB u rumunjskoj ligi

