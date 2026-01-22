Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Dinamo odlično ušao u utakmicu pa pao pred kraj poluvremena: Svejedno odlazi na odmor s prednošću (2:1)
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SEZONA 1945/46.

Dinamo predstavio dres iz Jugoslavije: ''Kada si rekao da si dinamovac, znalo se tko si'

GNK Dinamo
GNK Dinamo
VL
Autor
Vecernji.hr
22.01.2026.
u 20:44

"U tim vremenima, kad si rekao da si dinamovac, nije se znalo samo za koga navijaš - znalo se tko si", poručili su iz Dinama.

GNK Dinamo je nastavio kampanju promocije dresova koji imaju značajno mjesto u klupskoj povijesti.  U lipnju 2025. obilježili smo punih 80 godina kako je u purgerskom klubu prvi put zaživio naziv Dinamo. U to doba klubovi nisu imali čvrste ustaljene standarde vezane uz dizajn sportske opreme pa su u tim ranim poslijeratnim danima nosili različite kombinacije.

Dinamo je, primjerice, nastupao u majicama s ispisanim kompletnim imenom pa u verzijama s velikim inicijalom „D“ ili malim „d“ na gornjem lijevom dijelu dresa, inačicama s bijelom poprečnom prugomobičnoj jednobojnoj plavoj majici i drugim varijacijama.

Iz tih prvih mjeseci pod tada novim nazivom Dinamo izabrana je kombinacija iz proljeća 1946. godine, dakle iz prve službene poslijeratne sezone, 1945/46.

Riječ je o atraktivnom plavom dresu s kragnom i vezicom, momčad je koristila i plave i bijele špagice uz ovratnik, dok se preko prsa raskrilio veliki natpis verzalom – „DINAMO“. Taj je dizajn momčad sporadično koristila gotovo tri godine, a povijest je posebno pamti po prvom poslijeratnom odlasku u inozemstvo kad su u ožujku 1946. u Pragu pobijedili Slaviju s 2-1.

Godinu i pol nakon gostovanja u Pragu plavi su u tom dizajnu zaigrali i na utakmicama u Bugarskoj gdje su, primjerice, svladali i domaći Levski.

Početkom 1948. Dinamo je u tim dresovima osvojio „turnir četiri najbolje momčadi“ na kojem su sudjelovali klubovi tadašnje „velike četvorke“. Plavi su na svom starom igralištu u Koturaškoj svladali Hajduk s 5-1 na startu turnira, a potom u finalu u Beogradu pobijedili Crvenu zvezdu s 3-1. Bila je to uvertira u proljetni dio prvenstvene sezone u kojem je Dinamo osvojio svoj prvi poslijeratni naslov prvaka.

"U tim vremenima, kad si rekao da si dinamovac, nije se znalo samo za koga navijaš - znalo se tko si", poručili su iz Dinama.
Ključne riječi
dres Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar George Michael
George Michael
21:58 22.01.2026.

Izrigat ću se, i to pošteno, od ove patetike! Posebno se znalo tko si i što si s tim komunističkim imenom/nazivom, odnosno imenom/nazivom kluba komunističke provenijencije iz 1945. godine.

PA
Pajdo
21:59 22.01.2026.

Spalite to odmah i krenite Unaprijed

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!