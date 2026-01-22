Dinamo predstavio dres iz Jugoslavije: ''Kada si rekao da si dinamovac, znalo se tko si'

GNK Dinamo je nastavio kampanju promocije dresova koji imaju značajno mjesto u klupskoj povijesti. U lipnju 2025. obilježili smo punih 80 godina kako je u purgerskom klubu prvi put zaživio naziv Dinamo. U to doba klubovi nisu imali čvrste ustaljene standarde vezane uz dizajn sportske opreme pa su u tim ranim poslijeratnim danima nosili različite kombinacije.

Dinamo je, primjerice, nastupao u majicama s ispisanim kompletnim imenom pa u verzijama s velikim inicijalom „D“ ili malim „d“ na gornjem lijevom dijelu dresa, inačicama s bijelom poprečnom prugom, običnoj jednobojnoj plavoj majici i drugim varijacijama.

Iz tih prvih mjeseci pod tada novim nazivom Dinamo izabrana je kombinacija iz proljeća 1946. godine, dakle iz prve službene poslijeratne sezone, 1945/46.

Riječ je o atraktivnom plavom dresu s kragnom i vezicom, momčad je koristila i plave i bijele špagice uz ovratnik, dok se preko prsa raskrilio veliki natpis verzalom – „DINAMO“. Taj je dizajn momčad sporadično koristila gotovo tri godine, a povijest je posebno pamti po prvom poslijeratnom odlasku u inozemstvo kad su u ožujku 1946. u Pragu pobijedili Slaviju s 2-1.

Godinu i pol nakon gostovanja u Pragu plavi su u tom dizajnu zaigrali i na utakmicama u Bugarskoj gdje su, primjerice, svladali i domaći Levski.

Početkom 1948. Dinamo je u tim dresovima osvojio „turnir četiri najbolje momčadi“ na kojem su sudjelovali klubovi tadašnje „velike četvorke“. Plavi su na svom starom igralištu u Koturaškoj svladali Hajduk s 5-1 na startu turnira, a potom u finalu u Beogradu pobijedili Crvenu zvezdu s 3-1. Bila je to uvertira u proljetni dio prvenstvene sezone u kojem je Dinamo osvojio svoj prvi poslijeratni naslov prvaka.

"U tim vremenima, kad si rekao da si dinamovac, nije se znalo samo za koga navijaš - znalo se tko si", poručili su iz Dinama.