VIDEO Pogledajte brutalni nokaut Oleksandra Usika, Dubois nije znao što ga je snašlo

Veličanstvenost Oleksandra Usika ne poznaje granice. Nevjerojatni 38-godišnji Ukrajinac još je jednom ispisao povijest boksa, postavši po drugi put apsolutni i neporaženi prvak svijeta u teškoj kategoriji. U spektakularnom revanšu na londonskom stadionu Wembley, pred 90.000 navijača, Usik je u petoj rundi brutalno nokautirao Britanca Daniela Duboisa, popravivši svoj savršeni omjer na 24-0. Nakon što je sudac prekinuo borbu, Usik je pao na koljena i prekrio uplakane oči rukavicama, dok je stadionom odjekivalo skandiranje njegova imena. Ovom pobjedom, Usik je WBA, WBC i WBO titulama pridodao i IBF pojas koji je držao Dubois, čime je postao trostruki apsolutni prvak – jednom u kruzer kategoriji i dvaput u teškoj, zacementiravši svoje mjesto u panteonu najvećih boksača svih vremena.

Borba je odlučena u petoj rundi, koja je ponudila dramu i majstorsku završnicu. Dubois je na početku runde uspio pritisnuti Usika uz konopce, no Ukrajinac je odgovorio briljantno tempiranim kontranapadom od dva udarca koji je Britanca prvi put poslao na pod. Iako se Dubois uspio pridići, kraj je bio neizbježan. Usik je odmah nastavio s pritiskom, a nakon što je Dubois promašio divlji desni kroše, Usik je plasirao razorni lijevi kroše preko njegova garda. Udarac je bio toliko precizan i snažan da je 27-godišnji Londončanin pao na leđa, nesposoban nastaviti borbu. Sudac Mike Griffin odbrojao je do kraja na 1:52 minute u petoj rundi, potvrdivši Usikovu dominantnu pobjedu.

The reaction of our commentary team to Oleksandr Usyk becoming undisputed heavyweight champion🎤😅#UsykDubois2 pic.twitter.com/vXoj61i3n1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

Ovaj revanš nije ostavio prostora za kontroverze koje su obilježile njihov prvi meč 2023. godine. Tada je udarac Duboisa u petoj rundi proglašen nedozvoljenim, što je Usiku dalo vrijeme za oporavak prije nego što ga je nokautirao u devetoj rundi. Ovoga puta, bila je to čista demonstracija sile i vještine. Usik je od početka nametnuo svoj ritam, koristeći superiornu brzinu i rad nogu. Dominirao je prve dvije runde svojim lijevim direktom, dok je Dubois, unatoč tome što je u meč ušao s velikim samopouzdanjem nakon nokauta nad Anthonyjem Joshuom, teško pronalazio put do Usikove brade. Iako je Britanac imao bljeskove uspjeha početkom treće runde, Usik je brzo preuzeo kontrolu i do pete runde potpuno slomio otpor svog protivnika.

Nakon borbe, Usik je izjavio kako s 38 godina nije spreman za mirovinu, poručivši: "Trideset osam je za mladića, zapamtite, 38 je tek početak!" Iako je rekao da se želi odmoriti i provesti vrijeme s obitelji, nabrojao je i potencijalne buduće protivnike, među kojima su se istaknuli Tyson Fury, Anthony Joshua, Joseph Parker i Derek Chisora. Ime Tysona Furyja izazvalo je najglasnije ovacije na Wembleyju. Promotor Frank Warren izjavio je kako će WBO vjerojatno narediti Usiku obaveznu obranu naslova protiv privremenog prvaka Josepha Parkera. U međuvremenu, youtuber i boksač Jake Paul, koji je bio prisutan na meču, iskoristio je priliku da izazove Usika na MMA borbu, dodatno začinivši večer punu uzbuđenja koju je prenosio DAZN.