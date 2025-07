Emotivni Usik: 'Hvala Isusu i Djevici Mariji na ovome! Sad idem doma supruzi i djeci...'

Oleksandr Usik ponovno je ujedinio sve pojaseve teške kategorije, podsjetivši svijet boksa zašto nosi status živuće legende i vjerojatno najboljeg boksača svoje generacije. U dugo iščekivanom revanšu na londonskom stadionu Wembley, Usik je deklasirao Daniela Duboisa i slavio nokautom u petoj rundi, obranivši svoje WBC, WBA i WBO titule te povrativši IBF pojas koji mu je bio oduzet nedugo nakon povijesne pobjede nad Tysonom Furyjem u svibnju 2024. godine. Od prvog gonga bilo je jasno tko je gospodar ringa. Usik, miran i fokusiran kao i uvijek, kontrolirao je centar ringa svojim hipnotičkim kretanjem i superiornom tehnikom. Njegov prednji direkt bio je nerješiva zagonetka za Britanca, koji unatoč pokušajima da nametne svoju veličinu i snagu, nije uspijevao pronaći put do nedodirljivog Ukrajinca.

Kako su runde odmicale, tehnička i taktička provalija između dvojice boraca postajala je sve očitija. Dok je Dubois izgledao napeto, Usik se kretao s lakoćom, kao da pleše po platnu. Svaki pokušaj napada Britanca bio je dočekan brzim eskivažama i preciznim kontranapadima. Unatoč tome što se borio na domaćem terenu, Dubois nije imao podršku publike, koja je skandiranjem "USIK, USIK" jasno dala do znanja koga smatraju pravim šampionom. Već krajem treće runde, Usik je uzdrmao Duboisa sjajnom ljevicom, najavljujući ono što će uslijediti. Dubois je disao sve teže, a Usik je, poput predatora koji osjeti krv, pojačavao pritisak, savršeno birajući trenutke za napad.

Klimaks meča dogodio se u petoj rundi. Usik je započeo seriju udaraca koja je kulminirala razornim lijevim krošeom koji je Duboisa poslao na pod. Britanac je pokazao srce i hrabrost ustajući na noge, no to je samo odgodilo neizbježno. Usik je krenuo završiti posao i nakon još jedne munjevite kombinacije, preciznim lijevim direktom izbio je Duboisu štitnik za zube iz usta i poslao ga ponovno na tlo. Sudac nije imao izbora nego prekinuti borbu, a Wembley je eksplodirao u slavlju još jedne majstorske izvedbe ukrajinskog genija. Usik je tako stigao do svoje 24. pobjede u isto toliko profesionalnih mečeva.

Nakon proglašenja pobjede, Usik je pokazao svoju skromnu i religioznu stranu. Uzeo je mikrofon i prvo se zahvalio višim silama. "Želim zahvaliti Isusu Kristu i Djevici Mariji", rekao je pred desecima tisuća gledatelja. Osvrnuo se i na svoje godine, poručivši kritičarima: "Zapamtite, 38 godina je za mladog čovjeka, 38 je tek početak!" Pobjedu je posvetio svom narodu i svojoj domovini. "Ovo je za ljude, za naše ljude iz rata", izjavio je emotivni Usik, čime je još jednom pokazao svoju veliku povezanost s Ukrajinom, koja prolazi kroz teška vremena.

Kada je došao red na pitanja o budućnosti i sljedećem protivniku, Oleksandr Usik jasno je dao do znanja koji su mu prioriteti. "Što je sljedeće? Ništa. Želim se odmoriti. Želim vidjeti svoju ženu i djecu. Sada želim samo odmor, dva ili tri mjeseca", rekao je šampion, naglašavajući važnost obitelji. Ipak, novinari nisu odustajali, pa je Usik nabrojao nekoliko imena koja bi mogla biti sljedeća u redu za napad na njegove titule. "Možda Tyson Fury? Možda imamo tri opcije? Možda Tyson Fury, možda Derek Chisora, možda Anthony Joshua? Oh, možda i Joseph Parker", rekao je Usik kroz smijeh, ostavljajući sve mogućnosti otvorenima. Spominjanje Furyja izazvalo je najveću reakciju, budući da boksački svijet priželjkuje treći meč između dvojice velikana, a i promotori poput Franka Warrena već su nagovijestili da se Fury vratio treninzima s ciljem da se ponovno bori s Usikom. Uz to, Joseph Parker kao WBO-ov izazivač također čeka svoju priliku, a u kombinacijama se uvijek spominje i ime našeg Filipa Hrgovića, od kojeg je Dubois i preuzeo IBF titulu prije nego što ju je Usik vratio u svoje vlasništvo.