MUČNO RAZDOBLJE

Bivši lider velikana otkrio da ima tešku bolest: Simptomi su vrlo ružni, rijetko tko se oporavi

VL
Autor
Stjepan Meleš
07.03.2026.
u 21:22

Bolest se obično liječi antivirusnim lijekovima i steroidima, ali oporavak može trajati tjednima ili mjesecima. Statistike pokazuju da se manje od 50 posto oboljelih potpuno oporavi

Danas 55-godišnji bivši branič Manchester Citya, Andy Morrison, objavio je tužnu vijest o svom zdravlju. Morrison je putem društvenih mreža rekao da mu je dijagnosticirana teška neurološka bolest, zbog koje prolazi kroz mučno razdoblje. Vijest je izazvala veliku podršku navijača i bivših suigrača koji su mu poslali brojne poruke podrške.

Radi se o sindromu Ramsay Hunt, bolesti koju uzrokuje virus koji napada živce lica. Simptomi mogu uključivati bolne mjehuriće oko uha ili u ustima, slabost mišića lica te poteškoće s mimikom. Bolest se obično liječi antivirusnim lijekovima i steroidima, ali oporavak može trajati tjednima ili mjesecima. Statistike pokazuju da se manje od 50 posto oboljelih potpuno oporavi.

Morrison je poručio je da je pred njim dugačak put, ali da će biti optimističan. Rekao je kako mu je deveti dan bolesti te da je on bio posebno težak, no vjeruje da će uspjeti pobijediti u ovoj borbi. Zahvalio je svima na podršci te najavio da će svakih nekoliko tjedana obavijestiti javnost o svom stanju i napretku.

Inače, u Manchester Cityu bio je vođa momčadi u razdoblju velikog povratka kluba. Kao kapetan vodio je City kroz dva napredovanja, od treće engleske lige do Premiershipa, nakon čega je uspio upisati tri nastupa u najvišem rangu engleskog nogometa.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
nogomet Premiership Manchester City

