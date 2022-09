VIDEO Ovo još nismo vidjeli! Slavlje naših tenisača je glavni hit na internetu

Hrvatska teniska reprezentacija svladala je Argentinu s 3:0 u posljednjem kolu skupine u talijanskoj Bolonji te sada čekaju dvoboj Švedske i Italije koji odlučuje o tome idemo li na završni turnir u Malagu ili ne. Naime, ako Švedska pobijedi 3:0 onda ne idemo dalje, a uz sve ostale varijante kao drugoplasirani prolazimo u završnicu.

No hrvatski tenisači Borna Gojo, Borna Ćorić, Nikola Mektić i Mate Pavić, kao i cijela reprezentacija osvojili su srca publike svojim zajedništvom i specifičnim slavljem nakon svakog pobijeđenog meča.

Nakon poraza od Italije, naši dečki su shvatili da ne mogu bez Marina Čilića koji nije nastupio u ovoj fazi pa su odlučili isprintati njegovu sliku i zalijepili su ju na stolac koji stoji s ostatkom reprezentacije. Pravilo glasi: Pobjednik svakog meča mora poljubiti "Čilića" nakon što obavi protokol sa suparnikom i sucem.

Missing you Marin 😅



You still get a bottle of water on the bench @cilic_marin #DavisCup #byRakuten | @hts_sluzbeni pic.twitter.com/FDpEu0MLlQ