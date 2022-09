Hrvatska na korak do završnog turnira, Ćorić donio i drugi bod, a tek kreću najbolji

Hrvatska muška teniska reprezentacija osigurala je pobjedu protiv Argentine u 3. kolu skupine A Davis Cupa u Bologoni već nakon dva pojedinačna susreta nakon kojih je povela s nedostižnih 2-0.

Nakon što je Borna Gojo u prvom dvoboju svladao Sebastiana Baeza sa 6-1, 3-6, 6-3, u drugom susretu je Borna Ćorić nadigrao Francisca Cerundola sa 6-4, 7-6 (6).

Dvoboj Ćorića i Ceriundola na "papiru" je obećavao izjednačenu igru jer je Ćorić 26., a Cerundolo 27. na ATP ljestvici, te nije razočarao. Ćorić je odlično krenuo u susret, oduzeo servis Cerundolu u prvoj igri, potom spasio i "break-loptu" u sljedećoj. No, dvostrukom servis pogreškom dopustio je Argentincu izjednačenje na 3-3, samo da bi napravio novi "break" za 4-3 koji je održao do kraja prve dionice igre.

Početkom drugog seta Ćorić je stalno pritiskao na servis Cerundola, no u prvom gemu je propustio dvije, a u trećem četiri "break-lopte". Ipak, kod rezultata 2-2 je realizirao drugu "break-loptu", odnosno čak osmu u toj dionici igre. Kako je do tada sigurno držao svoj servis, izgledalo je kako će pobjeda biti formalnost, ali tako nije mislio Cerundolo koji je zaigrao mnogo bolje, oduzeo servis Ćoriću za 4-4, a potom su oba igrača držala svoj početni udarac do "tie-breaka". U odlučujućoj igri Argentinac je dva puta ima "mini-break" prednosti, vodio i sa 5-3, ali tada je promašio lagani bekhend volej i vratio Ćorića u igru. Naš je igrač ponuđenu priliku iskoristio te s osvojenih pet od posljednjih šest poena dovršio meč.

Slijedi još dvoboj parova u kojemu će za Hrvatsku igrati Nikola Mektić i Mate Pavić, a za Argentinu Maximo Gonzalez i Horacio Zeballos. I taj susret ima svoju važnost jer u slučaju pobjede hrvatskog para Hrvatska će doći nadomak drugog mjesta u skupini koje vodi na završnicu u Malagi krajem studenoga. Naime, tada bi Hrvatsku izbaciti mogla samo 3-0 pobjeda Švedske protiv Italije u nedjelju, dok bi u slučaju pobjede argentinske kombinacije Hrvatskoj u nedjelju trebala pobjeda Italije protiv Švedske.

Hrvatska je u Bologni ostvarila dvije pobjede i poraz, a Argentina tri poraza. Italija je na vrhu skupine s dvije pobjede, dok je Švedska upisala po pobjedu i poraz.