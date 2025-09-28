VIDEO Osijek u Gorici do druge pobjede sezone, pala čak dva crvena kartona!

U susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Osijek je na gostovanju pobijedio Goricu 1-0 upisavši tek drugu pobjedu ove sezone. Pogodak odluke zabio je Arnel Jakupović u 35. minuti.

Oba sastava su završila utakmicu s igračem manje. Kod Gorice je u 77. minuti isključen Ante Erceg, a u sudačkoj nadoknadio "pocrvenio" je i Luka Vrbančić.

Prvih 20-tak minuta proteklo je bez previše uzbuđenja, a tek vrijedan spomena 22. minuti bio je pokušaj gostujućeg veznjaka Čoline sa 18 metara. No, lopta je otišla iznad grede. Pet minuta kasnije iz daljine je pokušao u Jakupović, međutim niti njegov udarac nije predstavljao opasnost po domaća vrata.

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nešto bolju igru Osijek je okrunio vodstvom u 35. minuti. Bila je to odlična akcija "Bijelo-plavih". Vrbančić je u začetku akcije loptu proigrao Shopova koji je sjajnom loptom u sredinu uposlio Jakupovića, a ovaj sa šest-sedam metara zabio za vodstvo Osijeka. Pogodak pogledajte OVDJE.

Najbolju priliku u prvom dijelu Gorica je imala u 45. minuti, Čabraja je sjajno ubacio na drugu stativu, Bakić je natrčao, ali je njegov udarac bio je loš i otišao je daleko od gola. Domaćin je opasno zaprijetio i u 50. minuti, Bakić je ubacio po zemlji prema Vrziću koji je za malo zakasnio na loptu.

Osijek je prvu priliku u nastavku imao u 60. minuti, ali je Jakupović loše pucao iz slobodnog udarca sa 20-ak metara. Deset minuta kasnije gosti su mogli napraviti veliki korak prema pobjedi. Nakon Babecova proigravanja Toure se našao u prigodi, iskosa s desne strane, no Matijaš mu je "skratio" kut i obranio udarac.

VEZANI ČLANCI:

Novi problemi za Goricu stigli su u 77. minuti. Tek desetak minuta nakon što je ušao u igru Erceg je morao van igre. Strukan mu je dodjelio karton zbog simuliranja nakon što je u 67. minuti dobio prvi karton zbog prigovora. U sudačkoj nadoknadi i Osijek je ostao s igračem manje, drugi žuti je dobio Vrbančić. Crveni karton Ercega pogledajte OVDJE.

Gorica je propustila priliku trećom pobjedom u nizu skočiti na treće mjesto sa svega dva boda manje od Hajduka. Nakon poraza ostala je na petoj poziciji sa 11 bodova, dok je Osijek skočio s devetog na šesto mjesto s devet bodova.



