VIDEO Emotivan oproštaj od Gradskog vrta: 'Vrijeđali su te i granatama gađali, ali te nisu srušili’

Nogometaši Osijeka će u subotu od 19 sati protiv Rijeke odigrati posljednju utakmicu na svom Gradskom vrtu, 'najdražem betonu' i tako zaključiti ovu sezonu. Od iduće sezone bijelo-plavi će preseliti na novi stadion na Pampasu, ali stadion koji je dom svih kojima je bijelo-plava boja na srcu od 1977. godine, ostat će upamćen zauvijek.

- Svi navijači NK Osijek koji će kupiti ulaznicu za utakmicu protiv HNK Rijeka uz istu će dobiti i prigodni šal za oproštaj od Gradskog vrta. Broj dostupnih šalova je ograničen, a ulaznice je moguće kupiti na Ticket pointu kod tribine Zapad stadiona Gradski vrt od srijede do petka od 10 do 18 sati i u subotu na dan utakmice od 10 do 20 sati - objavili su na društvenim mrežama iz NK Osijeka.

Marketinška ekipa na prigodan način se oprašta od stadiona, složili su emotivan video koji je vrlo brzo postao viralan.

- Vrijeđali su te, pljuvali čak i granatama gađali, ali te nisu srušili - jedna je od rečenica koja glasno odzvanja u objavi pod nazivom 'Kraj jedne ere'.

- Za neke ruglo, nakupina betona. Podrum europskog nogometa. Za nas, kultno mjesto. Simbol grada. Sve na svijetu. Domaćin sjajnim potezima, golovima, pjesmama, koreografijama Kohorte i brojnim velikanima. Svjedok bezbroj priča s tribina, novih prijateljstava, razočaranja. Ali i veselja - govori narator u ovome uratku.