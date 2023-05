Poznato je kada 'velika četvorka' HNL-a kreće u europsku avanturu. Ovo su mogući protivnici

Sve je poznato što se tiče SuperSport HNL-a, u posljednjem kolu nećemo gledati dramatičnu borbu nakon što je Lokomotiva svladala Istru 1961 te tako presudila da 'velika četvorka' predstavlja Hrvatsku u Europu i iduće sezone. Još samo preostaje vidjeti tko će zauzeti treće mjesto u HNL-u, to će odlučiti Osijek i Rijeka u zadnjem derbiju u Gradskom vrtu u povijesti jer bijelo-plavi iduće sezone prelaze na Pampas.

Dinamo će svoj europski put započeti u drugom pretkolu Lige prvaka kao nositelj i to sve do play-offa. Tamo će se pridružiti norveškom prvaku Moldeu te češkom i danskom prvaku. Dva kola prije kraja češkog prvenstva u vodstvu je Sparta Prag, no lako se može dogoditi i da prvak bude gradski rival Slavia. Što se tiče Danaca, Kopenhagen je u vodstvu u ligi za prvaka ispred Nordsjællanda. Prve utakmice na rasporedu su 25. i 26. srpnja dok su uzvrati tjedan dana poslije (1. i 2. kolovoza). U ždrijebu će se naći i oni klubovi koji prođu prvo pretkolo, favoriti su Ferencvaros, Qarabag, Sheriff....

Hajduk kreće od trećeg pretkola Konferencijske lige i vrlo vjerojatno neće biti nositelj što znači da ga odmah čekaju jaki i respektabilni protivnici. Treće pretkolo igra se 10. i 17. kolovoza dok je play-off na rasporedu 24. i 31. kolovoza.

Kako sada stvari stoje prema tablici iz domaćih liga, potencijalni protivnici su: Vitoria Guimaraes, AZ Alkmaar, LASK, Aberdeen, Čukarički, Dinamo Kijev. Norveški kup osvojio je Brann, danski kup Kopenhagen, ali sve će ovisiti o njihovim plasmanima u nacionalnim prvenstvima. Naravno, treba spomenuti i klubove koji su favoriti u drugom pretkolu: Club Brugge, Gent, Maccabi Tel-Aviv, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Lech Poznan, Hapoel Beer-Sheva, Djurgardens, Legia Varšava, Rosenborg.

Osijek i Rijeku koji kreću od drugog pretkola Konferencijske lige čekaju Club Brugge, Gent, Maccabi Tel-Aviv, Viktoriju Plzen, Bodo/Glimt, Lech Poznan, Hapoel Beer-Sheva, Djurgardens, Legia Varšava, Rosenborg... Od papirnato slabijih suparnika tu su Spartak Trnava, Neftchi, Aris, Vojvodina, Hammarby, Pogon Szczecin, Celje i drugi.

Ždrijeb za drugo pretkolo održat će se 21. lipnja, a utakmice se igraju 27. srpnja i 3. kolovoza.