VIDEO Novi skandalozan potez problematične zvijezde Reala: Evo kako je provocirao navijače

Real Madrid svladao je Athletic Bilbao s 3:0 na njegovom San Mamesu i tako se približio vodećoj Barceloni na samo bod zaostatka nakon 15. kola španjolske Primere. Ponovno je prvi pojedinac susreta bio Kylian Mbappe koji je zbaio prvi i treći pogodak Kraljevskog kluba u sedmoj, odnosno 59. minuti, dok je u 42. asistirao Eduardu Camavingi.

Iako je Real došao do uvjerljive pobjede, ponovno je u oči javnosti dospio Vinicius Junior i ponovno ne zbog svoje igre ili nekog ekstra poteza već zbog svog ponašanja na terenu. Tijekom utakmice često je ulazio u rasprave, a posebno se ističe slučaj iz 60. minute kada se umiješao u jednu raspravu na sredini terena.

Pred sam kraj utakmice ponovno je šokirao, ovoga puta potezom prema navijačima Atletica. U situaciji kada je domaća momčad imala udarac iz kuta, Vinicius je pokazivao tri prsta njenin navijačima podsjećajući na tri pogotka koja su primili i pritom im se smijao. Navijači Athletica odgovorili su zvižducima, a neki su mu pokazivali i srednji prst. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Athletic se ovim porazom zadržao na osmom mjestu s 20 bodova.