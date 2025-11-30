Naši Portali
LA LIGA

Real kiksao i osvojo samo bod na gostovanju kod Girone

LaLiga - Girona v Real Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.11.2025.
u 23:26

Real Madrid je na drugom mjestu tablice Primere s 33 boda, bod iza vodeće Barcelone. Girona je u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 12 bodova.

Girona i Real Madrid remizirali su 1-1 u 14. kolu španjolske Primere, pa Kraljevski klub nije uspio preuzeti vrh od Barcelone.

Madridska momčad mogla je povesti u 40. minuti, kada je Kylian Mbappe poslao loptu u protivničku mrežu, međutim, francuskom napadaču gol je poništen zbog igranja rukom. Girona je povela u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zabio je Azedin Unai. Real Madrid je potom došao do boda, nakon što je Mbappe zabio iz jedanaesterca u 67. minuti.

Real Madrid je na drugom mjestu tablice Primere s 33 boda, bod iza vodeće Barcelone. Girona je u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 12 bodova.

