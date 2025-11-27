Bivši igrač Reala: Ovaj Hrvat je najlošiji vratar kojeg sam ikad vidio, potjerajte ga odmah!

Kopenhagen je jučer pobijedio Kairat Almaty 3:2 u petom kolu Lige prvaka te je ostvario prvu pobjedu ove sezone u tom natjecanju. Do pobjede su stigli golovima Viktora Bjarkija Dadasona (26'), Jordana Larssona (59'-11m) i Roberta (73'), dok su gosti ublažili poraz preko Dastana Satpaeva (81') i Olzhasa Baibekea (90') u završnici dvoboja.

Hrvatski golman Dominik Kotarski bio je krivac za prvi gol gostiju nakon što je nepotrebno otezao s dodavanjem, odnosno ispucavanjem. Pričekao je pritisak 17-godišnjeg Kazahstanca Satpaeva koji je to iskoristio, oduzeo mu loptu i zabio za 3:1. Kiks Kotarskog komentirao je legendarni danski nogometaš Thomas Gravesen (49).

- Postoji samo jedan jedini igrač na kojeg možemo pokazati prstom. On uništava sve u klubu, nema nikakvog poštovanja - rekao je Gravesen.

Kontroverzni Gravesen, nekadašnji igrač Evertona i Real Madrida, poznat po ispadima izvan terena i gruboj igri na njemu u vrijeme igračke karijere, žestoko je kritizirao Kotarskog tijekom prijenosa utakmice.

- Prodajte ga već jednom! - prenio je, objašnjavajući da "nema nikakvu budućnost u Kopenhagenu jer neće poslušati ono što mu se govori".

- On je kriv za sve što se događa. Nikada nisam vidio tako lošeg vratara! To je tako loš igrač da se to gotovo ne može opisati - dodao je.

Nije ovo prvi kiks Kotarskog ove sezone u Ligi prvaka. Hrvatski reprezentativac imao je tešku večer u sjevernom dijelu Londona gdje mu je Tottenhamova momčad u prošlom kolu zabila četiri gola u pobjedi 4:0. Prva dva primljena gola gostujuće ekipe stigla su nakon pogrešaka reprezentativnog golmana Hrvatske. Igrala se 19. minuta kad je Kotarski izletio izvan kaznenog prostora u pokušaju zaustavljanja akcije domaće momčadi, što je Brennan Johnson iskoristio, zaobišao ga i poslao loptu u praznu mrežu. Slično je Kotarski napravio i na otvaranju drugog dijela, u 51. minuti. Još je jednom napustio svoj kazneni prostor, ali je pri ispucavanju lopte zastao, što je bilo dovoljno Randalu Kolu Muaniju da blokira taj pokušaj. U nastavku akcije Muani je primirio loptu i poslao je Wilsonu Odobertu koji je bez problema pogodio za 2:0.

Uglavnom, Kotarski je pod paljbom kritika, a nadamo se da naš reprezentativac neće izgubiti status prvog vratara Kopenhagena.