POBJEDA AJAXA

Nekada najveći talent hrvatskog nogometa asistencijom u zadnjim minutama donio bod svojoj momčadi

Alen Halilović
gtres/Gtres/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 17:26

Go Ahead Eagles i Fortuna Sittard su odigrali 2-2

U susretu 18. kola nizozemskog nogometnog prvenstva Ajax je na gostovanju pobijedio Telstar sa 3-2, dok su Heerenveen i Feyenoord odigrali 2-2.

"Kopljanici" su već nakon 15 minuta igre vodili sa 2-0 golovima Oscara Glocha (11) i Mike Godtsa (15). U 53. minuti je Telstar ostao bez isključenog Cedrica Hatenboera, a kada je Youri Baas u 72. minuti pogodio za 3-0 činilo se kako će Ajax mirno do bodova.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Međutim, Baas je u 78. minuti zatresao i vlastitu mrežu za 1-3, a domaćine je u život vratio Danny Bakker smanjivši na 2-3 u 84. minuti. Domaćin je u samoj završnici pokušao izjednačiti, ali su gosti obranili prednost. Josip Šutalo nije nastupio za Ajax.

U ranije odigranom susretu Heerenveen i Feyenoord su odigrali 2-2. Gosti su vodili 1-0 i 2-1, ali se domaćin oba puta vratio.

Leo Sauer je doveo Feyenoord do vodstva u 30. minuti nakon sjajne kontre, a izjednačio je Luuk Brouwers u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Sem Steijn je doveo goste iz Rotterdama do nove prednosti.

U drugom dijelu je bilo nekoliko opasnih situacija pred vratima oba gola, a Heerenveen je uspio izjednačiti u 87. minuti golom Amourricha Van Axel Donovana koji je ušao u igru samo minutu ranije.

Go Ahead Eagles i Fortuna Sittard su odigrali 2-2, a gosti su izvukli bod golom Justina Hubnera u trećoj minuti nadoknade na asistenciju hrvatskog veznjaka Alena Halilovića koji je ušao u igru nekoliko minuta ranije.

PSV je u subotu s uvjerljivih 5-1 porazio Excelsior. Ivan Perišić je igrao za pobjednički sastav do 75. minute.

PSV vodi na ljestvici sa 49 bodova, Feyenoord ima 36, a Ajax 33 boda.

Ključne riječi
Fortuna Sittard nogomet Alen Halilović Eredivisie

