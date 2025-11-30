VIDEO: Nijemci se prisjetili čudesne Olićeve majstorije: Ma kakav Ronaldinho, ovo je Olinho!

Na takvim dvoranskim prvenstvima godinama su briljirali Ivan Klasnić, Mladen Petrić i još neki Hrvati.

Službena stranica prvenstva danas se pak prisjetila majstorije Ivice Olića iz 2003. godine, kada je vrataru suparničke momčadi "prodao" bickl doslovno ga izuvši iz kopački.

#Starkick2025 #MagentaSport #sportistmagenta ♬ som original - MAGENTA SPORT @magentasport 📺 Diesen Sonntag ab 13:30 Uhr LIVE bei MagentaSport, MagentaTV & unseren Socials! Ivica Olic mit dem frechsten Penaly des Starkick 2023. Reverse Elastico am Keeper vorbei und dann ganz entspannt eingeschoben 👀 Am Sonntag steht er wieder auf dem Platz, ready für die nächste Zauberei? 👀⚽ 📌 Nicht verpassen: – 📅 30. November – ⏰ Ab 13:30 Uhr live – 📍 Telekom Dome Bonn #TelekomStarkick

"Bravo legendo!"

"Kakav Ronaldinho, Olinho je još bolji"

"Bravo, hrvatski maestro", samo su neki od komentara oduševljenih njemačkih navijača koji se s radošću prisjećaju Olićevih dana u Njemačkoj.

Podsjetimo, aktualni izbornik mlade reprezentacije igrao je u Njemačkoj za pet klubova - Herthu, HSV, Wolfsburg, Bayern i München 1860 te ostavio velik trag.