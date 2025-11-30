Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ČUDESAN DRIBLING

VIDEO: Nijemci se prisjetili čudesne Olićeve majstorije: Ma kakav Ronaldinho, ovo je Olinho!

Soccer: Legends match FC Bayern Munich - TSV 1860 Munich
Foto: Lennart Preiss/DPA
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
30.11.2025.
u 13:50

U Njemačkoj danas počinje popularno dvoransko prvenstvo u nogometu, na kojem godinama igraju i brojni hrvatski nogometaši koji su nekada nosili dresove bundesligaša.

Na takvim dvoranskim prvenstvima godinama su briljirali Ivan Klasnić, Mladen Petrić i još neki Hrvati. 
Službena stranica prvenstva danas se pak prisjetila majstorije Ivice Olića iz 2003. godine, kada je vrataru suparničke momčadi "prodao" bickl doslovno ga izuvši iz kopački.

@magentasport 📺 Diesen Sonntag ab 13:30 Uhr LIVE bei MagentaSport, MagentaTV & unseren Socials! Ivica Olic mit dem frechsten Penaly des Starkick 2023. Reverse Elastico am Keeper vorbei und dann ganz entspannt eingeschoben 👀 Am Sonntag steht er wieder auf dem Platz, ready für die nächste Zauberei? 👀⚽ 📌 Nicht verpassen: – 📅 30. November – ⏰ Ab 13:30 Uhr live – 📍 Telekom Dome Bonn #TelekomStarkick #Starkick2025 #MagentaSport #sportistmagenta ♬ som original - MAGENTA SPORT

"Bravo legendo!"

"Kakav Ronaldinho, Olinho je još bolji"

"Bravo, hrvatski maestro", samo su neki od komentara oduševljenih njemačkih navijača koji se s radošću prisjećaju Olićevih dana u Njemačkoj.

Podsjetimo, aktualni izbornik mlade reprezentacije igrao je u Njemačkoj za pet klubova - Herthu, HSV, Wolfsburg, Bayern i München 1860 te ostavio velik trag.

Ključne riječi
Dvoransko prvenstvo Bundesliga Ivica Olić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-30/PXL_010824_118327712.jpg
3
KARLO LEDINSKI

Vratio je Dinamo navijačima i dobio najvažniju bitku. No, Sanjina ću ipak najviše pamtiti po ovome...

Borbu s opakom bolešću vodio je od početka ove godine, na kratko ju je i dobio, a nakon što se digao iz kreveta poslije 45 dana prikovanih uz krevet u Merkuru, odmah je govorio o novim planovima vezanim uz Dinamo. Medicinske sestre i doktori u vrijeme te najveće borbe s bolešću zbog stresa su mu branili gledanje utakmica, ali naravno da ih on nije poslušao, jer bez svog Dinama nije mogao

Učitaj još

Kupnja