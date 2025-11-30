Vraća se ikona Dinama? Bobanu bi se mogla ispuniti velika želja, ovakav scenarij došao mu je kao naručen

Igor Bišćan više nije trener katarskog prvoligaša Al Ahlija, a njegov iznenadni odlazak s klupe kluba iz Dohe momentalno je aktivirao spekulacije o velikom povratku u hrvatski nogomet. Prema informacijama koje pristižu iz Katara, do raskida ugovora došlo je sporazumno, i to u pr prilično bizarnom trenutku – neposredno nakon što je Bišćanova momčad u gostima svladala Al Duhail, najbogatiji klub u državi. Iako je pobjeda protiv favoriziranog protivnika trebala učvrstiti njegovu poziciju, čelnici kluba procijenili su da deveto mjesto na ljestvici nakon deset odigranih kola, uz omjer od četiri pobjede i šest poraza, ne zadovoljava ambicije kluba. Bišćan je ukupno vodio Al Ahli u 49 utakmica, ostvarivši učinak od 19 pobjeda, 11 remija i 19 poraza, no sada je slobodan na tržištu, što bitno mijenja krvnu sliku i planove na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona.

Ovakav razvoj događaja kao naručen je za Zvonimira Bobana, predsjednika Dinama, koji nikada nije skrivao svoje simpatije prema Bišćanovom trenerskom rukopisu. Boban, koji je u travnju 2025. postao član Uprave, a u kolovozu iste godine preuzeo predsjedničku funkciju, već je ranije pokušao vratiti Bišćana u Zagreb. Bilo je to na proljeće, no tada je Bišćan odbio ponudu, ističući kako ima čvrst ugovor u Kataru, ali i da "neke rane na duši" iz njegovog prethodnog, naprasno prekinutog mandata u Dinamu još nisu zacijelile. Sada, kada ugovornih prepreka više nema, a Dinamo prolazi kroz turbulentno razdoblje pod vodstvom Marija Kovačevića, Bobanova vizija mogla bi postati stvarnost.

Povratak Igora Bišćana bio bi i svojevrsna zadovoljština za dio navijača koji smatraju da je njegov prvi mandat prekinut prebrzo i nepravedno. Igor Bišćan je već bio trener Dinama u razdoblju od travnja do kolovoza 2023. godine, a statistika iz tog perioda ide mu u prilog unatoč konačnom ishodu. Vodio je plave u 17 službenih utakmica, pri čemu je upisao 10 pobjeda, pet remija i samo dva poraza, uz impresivnu gol-razliku 32:9. Njegov odlazak uslijedio je nakon dramatičnog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka od grčkog AEK-a, kada su primljeni golovi u dubokoj sudačkoj nadoknadi presudili njegovoj sudbini. Mnogi su tada smatrali da je klub reagirao ishitreno, a samog Bišćana taj je rastanak duboko pogodio, što je i bio jedan od razloga njegove suzdržanosti prilikom Bobanovog prvog poziva.

Bišćanov povratak ne bi bio samo puko popunjavanje trenerske križaljke, već prilika za ispravljanje onoga što mnogi vide kao povijesnu nepravdu. Njegov prethodni mandat, iako kratak, pokazao je naznake modernog nogometa i dominacije u domaćem prvenstvu, a jedina mrlja ostala je ta nesretna europska epizoda. Sada, s Bobanom na čelu kluba, Bišćan bi mogao dobiti potrebno vrijeme i podršku koju možda nije imao u potpunosti tijekom ljeta 2023. godine. Hoće li "rane na duši" o kojima je Bišćan govorio u travnju sada biti manje bolne uz Bobanovu ruku podrške, ostaje za vidjeti. No, jedno je sigurno – Igor Bišćan je ponovno slobodan, a Dinamo treba trenera s autoritetom i vizijom. Svi preduvjeti za veliki povratak su tu, a na potezu je Zvonimir Boban koji sada ima priliku realizirati svoju veliku želju i možda, napokon, donijeti dugoročnu stabilnost na klupu hrvatskog prvaka.