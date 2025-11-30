Luka Modrić potpisuje novi ugovor! Sve je jasno, direktor otkrio detalje velikog posla

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je u redove talijanskog velikana stigao u srpnju kao slobodan igrač nakon isteka suradnje s Real Madridom, uskoro će i službeno aktivirati klauzulu o produljenju ugovora na još jednu sezonu. Ovu informaciju, koja će zasigurno oduševiti navijače Rossonera, ali i hrvatsku javnost, potvrdio je sportski direktor kluba Igli Tare. U razgovoru za talijanske medije uoči derbija protiv Lazija na San Siru, Tare je otkrio kako klub ima jasan plan s hrvatskim veznjakom te da je suradnja, koja je prvotno dogovorena kao jednogodišnji angažman s opcijom produljenja, ispunila sva očekivanja struke i uprave kluba. Modrićev dolazak u Milan bio je jedan od najzvučnijih transfera ljetnog prijelaznog roka, a njegove izvedbe na terenu pokazale su da godine za njega predstavljaju samo broj, što je potaknulo upravu na brzu reakciju kako bi osigurali njegov ostanak.

Tare, koji je funkciju sportskog direktora AC Milana preuzeo u svibnju nakon gotovo dva desetljeća provedena u Laziju, istaknuo je kako između kluba i igrača postoji "pakt" temeljen na međusobnom povjerenju i poštovanju. Iako se u medijima mnogo spekuliralo o budućnosti ključnih igrača, uključujući vratara Mikea Maignana čiji ugovor istječe 2026. godine, Tare je smirio strasti naglasivši da se svi dogovori odvijaju u mirnoj atmosferi bez nepotrebnog pritiska. Prema njegovim riječima, analizirajući rezultate iz prethodne sezone, klub je ciljano tražio igrače sa snažnom osobnošću koji mogu odmah napraviti razliku na terenu, a Luka Modrić se pokazao kao savršen izbor. Njegov utjecaj na momčad opisan je kao "razoran" u najpozitivnijem smislu, donoseći prijeko potrebno iskustvo i stabilnost u vezni red koji se bori za sami vrh ljestvice talijanskog prvenstva.

Posebno je dojmljiv način na koji je Tare opisao Modrićev pristup svakodnevnim obavezama i utakmicama, uspoređujući njegovu strast s onom djeteta koje tek otkriva čari nogometa. Direktor Milana naglasio je da hrvatski kapetan svaku utakmicu priprema s "manijakalnom pažnjom" prema detaljima, što je karakteristika koja ga izdvaja od većine profesionalaca i čini uzorom mlađim suigračima. Upravo ta posvećenost i nepresušna glad za pobjedama bili su ključni faktori pri donošenju odluke o nastavku suradnje. Tare je otkrio da je osobno razgovarao s Modrićem prije potpisivanja inicijalnog ugovora, pri čemu ga je Luka izravno pitao je li momčad izgrađena za osvajanje naslova, što je direktoru bio jasan signal o kakvom se pobjedničkom mentalitetu radi. Ta ambicija savršeno se uklopila u viziju novog Milana koji želi prekinuti dominaciju rivala i vratiti Scudetto u svoje vitrine.

Atmosfera uoči utakmice s Lazijom bila je nabijena emocijama za Tarea, koji je priznao da će dio njegovog srca uvijek pripadati rimskom klubu gdje je proveo divne godine kao igrač i direktor, no njegov profesionalni fokus sada je isključivo na uspjehu Milana. U tom kontekstu, ostanak Luke Modrića vidi se kao temelj za buduće uspjehe. Iako je momčad bila oslabljena neigranjem Christiana Pulisica zbog ozljede mišića, a u napadu je priliku uz Rafaela Leaa dobio Christopher Nkunku, sigurnost koju Modrić ulijeva suigračima omogućuje treneru Massimilianu Allegriju mirniju pripremu taktičkih varijanti. Pobjeda u Derbyju della Madonnina protiv Intera dala je dodatni vjetar u leđa Rossonerima, a potvrda o Modrićevom ostanku dolazi kao šlag na tortu u trenutku kada se klub bori za preuzimanje vrha ljestvice od Rome i Napolija.

Iako Modrić ima opciju za još jednu godinu koja se može aktivirati, Tare je naglasio da će se "put dogovoriti mirno zajedno", što sugerira da su formalnosti zapravo samo tehničko pitanje. Klub ne želi stvarati pritisak, već pustiti da se stvari odvijaju prirodnim tijekom, s obzirom na to da je obostrana želja za nastavkom suradnje neupitna. Modrićeva prisutnost na terenu, ali i u svlačionici, postala je neprocjenjiva, a njegovo mentorstvo mlađim igračima smatra se ključnim za dugoročni razvoj momčadi. U svijetu modernog nogometa, gdje su transferi često vođeni isključivo financijskim interesima, odnos između Modrića i Milana ističe se kao primjer sinergije ambicije i poštovanja.

Službena potvrda aktivacije ugovora očekuje se vrlo brzo, čime će Luka Modrić i u svojoj 41. godini života nastaviti igrati na najvišoj razini u jednoj od najjačih liga svijeta. Za navijače Milana, ovo je dokaz da klub misli ozbiljno i da su spremni učiniti sve kako bi zadržali pobjednički mentalitet unutar svojih redova.