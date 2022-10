VIDEO Nezaustavljivi Jokić triple-doubleom srušio Oklahomu, dobre predstave Bogdanovića i Zubca

LA Clippers Ivice Zubca su u subotu upisali još jednu pobjedu i to protiv Sacramento Kingsa, svladavši ih na njihovom terenu sa 111-109, dok su Detroit Pistonsi Bojana Bogdanovića poraženi od Indiana Pacersa.

Ivica Zubac je pobjedi Clippersa pridonio s osam skokova, deset koševa i (šut iz igre 4/7) i jednom asistencijom u 24:10 minuta provedenih na terenu. Najbolji pojedinac Clippera je bio Paul George koji je utakmicu završio sa 40 ubačaja i šest asistencija.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS Oct 22, 2022; Sacramento, California, USA; Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) drives against Sacramento Kings forward Domantas Sabonis (10) in the third quarter at the Golden 1 Center. Mandatory Credit: Cary Edmondson-USA TODAY Sports Photo: Cary Edmondson/REUTERS

Sacramento je predvodio De'Aaron Fox sa 36 poena

Nakon što je Fox polaganjem približio Kingse na 105-100 2:22 minute prije kraja, George je pogodio dva koša zaredom stvorivši tako razliku od devet poena za gostujuću momčad. No, Kingsi ne odustaju, Kevin Huerter zabija tricu, a Harrison Barnes jedno od dva slobodnih bacanja i približavaju se na 109-104 minutu i devet sekundi prije kraja. A onda je Fox zabio tricu 41.4 sekundu do kraja i Kings dolaze na tri razlike.

George nakon toga promašuje tricu, ali Nocolas Batum u skoku hvata loptu i Kings su prisiljeni napraviti prekršaj na Norman Powell koji zabija dva slobodna bacanja za pobjedu Clippersa. Fox je pogodio tricu na zvuk sirene za kraj za konačan rezultata 111-109.

Denver Nuggetsi pobijedili su u drugoj NBA utakmici zaredom. Nikola Jokić predvodio ih je do slavlja protiv Oklahoma City Thundera 122:117. Srpski centar dominirao je utakmicom, i to sa samo deset šuteva iz igre, od kojih je pogodio šest. Susret je završio s 19 poena, 13 asistencija i 16 skokova. Za Jokića je to bio 78. triple-double u karijeri, čime se izjednačio s Wiltom Chamberlainom.

Detroit Pistons su izgubili od Indiana Pacersa 115-124, a Bojan Bogdanović je u 32:29 minuta koliko je proveo na terenu ubacio 16 koševa (šut iz igre 5/16, trice 4/10) i upisao tri skoka i pet asistencija.

Kod Indiane je najbolji bio rookie Bennedict Mathurin sa 27 koševa i sedam skokova. Tyrese Haliburton je dodao 24 koša, 10 asistencija i pet ukradenih lopti, a Jalen Smith 19 koševa i 15 skokova.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS Oct 19, 2022; Detroit, Michigan, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) is defended by Orlando Magic forward Paolo Banchero (5) in the first half at Little Caesars Arena. Mandatory Credit: Rick Osentoski-USA TODAY Sports Photo: Rick Osentoski/REUTERS

Cade Cunningham je predvodio Pistonse sa 22 koša, četiri skoka i četiri ukradene lopte. Saddiq Bey je ubacio 20 koševa uz 11 skokova.