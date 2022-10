VIDEO Bojan Bogdanović odigrao sjajnu partiju u prvom porazu Detroita

U svom drugom ovosezonskom nastupu u NBA ligi košarkaši Detroit Pistonsa pretrpjeli su prvi poraz, bolji od njih su u Madison Square Gardenu bili domaći New York Knicksi sa 130-106, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović je za goste ubacio 18 koševa uz četiri skoka i jednu asistenciju.

Bogdanović je na parketu proveo 26:02 minuta i imao još jednu jako dobru šutersku večer, pogodio je šest od sedam pokušaja za dva, jedan od dva za tricu te tri od četiri slobodna bacanja. No, domaći Knicksi su držali sve konce utakmice pod kontrolom od samoga početka, u prvom poluvremenu izvrsno ih je služio šut za tricu pa su već do odmora sagradili prednost od 20 razlike (72-52). U nastavku su Knicksi mirno održavali vodstvo, početkom četvrte četvrtine otišli i na +28 pa su u završnici susreta priliku dobili igrači s klupa.

Immanuel Quickley sa 20 i RJ Barrett sa 18 koševa predvodili su Knickse dok je Saddiq Bey sa 26 ubačaja bio prvo ime Pistonsa.

Vrlo je zanimljivo bilo u Portlandu gdje su domaći Trail Blazersi nakon produžetka svladali Phoenix Sunse sa 113-111, a hrvatski reprezentativac u redovima gostiju Dario Šarić čitav je susret proveo na klupi. Bio je to "revolveraški" dvoboj dvojice sjajnih bekova, Damian Lillard je ubacio 41 za Blazerse, a Devin Booker 33 za Sunse, odlično su ih pratili i njihovi centri, Jusuf Nurkić je za domaće postigao 20 poena uz 17 skokova, a DeAndre Ayton za goste 26 pogodaka, no u odlučujućim trenucima na scenu su stupili epizodisti. Anfernee Simons pogodio je za vodstvo Blazersa 113-111 sedam sekundi prije kraja produžetka, uslijedio je prekršaj Nurkića na Aytonu 1.2 sekunde prije isteka vremena, no centar gostiju je promašio oba slobodna bacanja samo da bi se nakon drugog promašaja lopte domogao Jock Landale i imao "zicer" za izjednačenje no lopta je "iscurila" iz obruča.

Branitelji naslova Golden State Warriorsi izgubili su u svojoj dvorani od Denver Nuggetsa sa 123-128. Gosti su u prvom poluvremenu imali i 18 pogodaka prednosti, držali vodstvo tijekom čitavog drugog dijela, ali domaći su košem Jordana Poolea smanjili na 124-123 14 sekundi prije kraja. No, tada je prošloszonski MVP lige Nikola Jokić uzeo stvari u svoje ruke, prvo je briljatnim proigravanjem preko čitavog terenu pronašao Brucea Browna koji je zakucao za 126-123. U sljedećem napadu Warriorsa Klay Thompson je pokušao brzom tricom poravnati, ali je promašio, odbijenu loptu uhvatio je Jokić koji je potom s dva pogođena slobodna bacanja postavio konačni rezultat.

Jokić je susret okončao s "triple-double" učinkom od 26 koševa, 12 skokova i 10 asistencija, Kentavious Caldwell-Pope i Michael Porter su dodali po 17 za pobjednike, dok su najefikasniji kod Warriorsa bili Stephen Curry sa 34 i Andrew Wiggins sa 23 ubačaja.

Prošlosezonski finalisti Boston Celticsi nastavili su s odličnim ulaskom u sezonu svladavši kao gosti Miami Heat sa 111-104 u "reprizi" finala Istoka. Opet su sjajnu utakmicu u dresu Celticsa odigrali Jayson Tatum sa 29 i Jaylen Brown sa 28 koševa, dok su najbolji kod Heata bili Tyler Herro sa 25, Bam Adebayo sa 19 i Jimmy Butler sa 18 poena.

Valja izdvojiti i odličnu predstavu Pascala Siakama za Toronto Raptorse, no njegova je momčad ipak na kraju izgubila na gostovanju kod Brooklyn Netsa, domaći su u neizvjesnoj završnici na kraju slavili sa 109-105. Siakam je za Raptorse ostvario "triple-duble" sa 37 koševa, 12 skokova i 11 asistencija, no Kyrie Irving sa 30 i Kevin Durant sa 27 ubačaja predvodili su Netse do prve pobjede u sezoni iako je ključnu tricu pogodio Royce O'Neale 15 sekundi prije kraja za tada 108-104.

Vrhunsku partiju pružio je i ja Morant koji je sa 49 koševa vodio Memphis Grizzliese do 129-122 pobjede na gostovanju kod Houston Rocketsa.

