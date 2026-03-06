Naši Portali
UŽIVO
SHOW U COLORADU

Spektakularan okršaj Dončića i Jokića, LeBron još jednom srušio Jabbara

NBA: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets
Isaiah J. Downing/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
06.03.2026.
u 09:25

Denver Nuggetsi su kod kuće pobijedili Los Angeles Lakerse 120-113, prekinuvši niz gostiju od tri pobjede u NBA ligi.

Denver je u drugoj i trećoj četvrtini u nekoliko navrata vodio s čak 15 poena razlike, a na početku četvrte četvrtine s 14. Lakersi su došli na koš razlike (112-111) dvije minute prije kraja slobodnim bacanjima Austina Reevesa, ali srbijanski centar Nikola Jokić postigao je četiri uzastopna poena i zapečatio pobjedu.

Jokić je predvodio svoju momčad do pobjede svojim 23. triple-doubleom sezone, s 28 koševa, 13 asistencija i 12 skokova, Jamal Murray postigao je 28 koševa, sedam asistencija i četiri ukradene lopte, a Julian Strother dodao je 18 poena. Za Lakerse, slovenski košarkaš Luka Dončić imao je double-double s 27 poena i 11 skokova, uz sedam asistencija, Jackson Hayes postigao je 19 koševa i pet skokova, dok su LeBron James i Rui Hachimura postigli po 16 poena. James je srušio rekord Kareema Abdul-Jabbara po broju postignutih koševa iz igre u posljednjoj četvrtini. U svojoj 23. NBA sezoni postigao je 15.838 poena, ostavivši legendarnog Abdul-Jabbara iza sebe, dok je Karl Malone na trećem mjestu s 13.528. Prije tri godine, James je nadmašio Abdul-Jabbara i postao najbolji strijelac NBA lige svih vremena.

Denver je na petom mjestu Zapadne konferencije s 39 pobjeda i 24 poraza, a Lakersi su na šestom mjestu s omjerom 37/25.

San Antonio je kod kuće pobijedio Detroit 121-106, a Victor Wembanyama predvodio je teksašku momčad do pobjede. Francuski centar zabilježio je double-double s 38 koševa i 16 skokova za pobjedničku momčad, dok je Dearon Fox dodao 29 poena i pet skokova. Cade Cunningham predvodio je Detroit s 26 koševa, osam asistencija i četiri skoka, a Isaiah Stewart imao je 18 poena i pet ukradenih lopti.San Antonio je drugi na Zapadu s 45 pobjeda i 17 poraza, dok je Detroit prvi u Istočnoj konferenciji s 45 pobjeda i 16 poraza.

Orlando je kod kuće pobijedio Dallas 115-114, nanijevši gostima peti uzastopni poraz. Zakucavanje Wendella Cartera sekundu prije kraja utakmice donijelo je pobjedu momčadi iz Floride. Tristan da Silva predvodio je domaću momčad s 19 poena, Jalen Suggs dodao je 17 i sedam asistencija, a Paolo Bankero imao je double-double sa 16 koševa i 12 skokova te šest asistencija. Klay Thompson predvodio je Dallas s 24 poena i četiri skoka, Khris Middleton postigao je 19 poena i sedam asistencija, dok je prošlogodišnji izbor prvog kruga Cooper Flagg imao 18 poena, šest asistencija i pet skokova. Flagg je tako postao tek treći igrač od 1976. koji je u svojih prvih 50 NBA utakmica zabilježio više od 1000 poena, 300 skokova i 200 asistencija. Prije njega, to su postigli Michael Jordan i Luka Dončić. Orlando je sedmi na Istoku s 33 pobjede i 28 poraza, dok je Dallas 12. na Zapadu s 21 pobjedom i 41 porazom.

Golden State je u produžetku pobijedio Houston 115-113, a Utah, Chicago i New Orleans također su zabilježili gostujuće pobjede. Utah je pobijedio Washington 122-112, nanijevši domaćinu sedmi uzastopni poraz, Chicago je pobijedio Phoenix 105-103, a New Orleans je pobijedio Sacramento 133-123, uz po 9 koševa i skokova hrvatskog centra Karla Matkovića.3
