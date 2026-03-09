Dino Repeša više nije trener Splita: Presudio mu Dinamo

Dino Repeša dobio je otkaz te više nije trener košarkaša Splita objavio je klub na svojim društvenim mrežama. Mladom treneru presudio je poraz od košarkaša Dinama u prvenstvu, treći za redom za Žute.

Tek što su obranili naslov osvajača Kupa pobjedom nad Zadrom u dramatičnom finalu, Splićani su se raspali te upisali poraze od Ilirije, Zadra i sada Dinama. Nije situacija bila bajna ni prije trijumfa u Kupu, no činilo se da je Repeša kupio nešto kredita osvajanjem trofeja, no Uprava nije mogla ostati imuna na novi negativan niz te je treneru uručen otkaz.

Split je posljednja momčad elitnog ranga regionalne ABA lige, a u prvenstvu će se namučiti da obrane drugo mjesto pa se otpuštanje trenera čini kao logičan potez:

- Dino Repeša više nije trener Splita. Dinu hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone i sretno dalje u karijeri. Momčad će do daljnjega voditi njegovi pomoćnici, a javnost će biti pravovremeno obaviještena o novom treneru Splita - stoji u klupskoj objavi.