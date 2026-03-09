Dinamo šokirao Split na Gripama: Čudesna partija Amerikanca

U pretposljednjem dvoboju prvog dijela sezone, u utakmici 22. kola domaćeg prvenstva, košarkaši zagrebačkog Dinama su u gostima iznenadili Split te su slavili s 99-94 (25-22, 22-29, 25-15, 27-28).

Od početka je utakmica bila neizvjesna i niti jedna se momčad nije mogla odvojiti na veću prednost. Nakon prve dionice gosti su vodili 25-22, dok su na odmor Splićani otišli uz vodstvo 51-47. Novi se preokret dogodio u trećoj četvrtini gdje je opet nešto bolje zaigrao Dinamo koji je prije zadnjih deset minuta stekao prednost 72-66.

Održavao je Dinamo razliku i u završnici ogleda, a četiri i pol minute prije kraja je poveo 84-74. Nije gostujući sastav napravio krivi korak sve do kraja te je sačuvao vodstvo i upisao veliku pobjedu.

Najbolji igrač Splita bio je Antonio Jordano koji je postigao 26 poena uz pet asistencija i tri skoka. Antonio Sikirić je dodao 15 koševa uz tri asistencije i dva skoka.

U gostujućem sastavu nezaustavljiv je bio Delonnie Hunt koji je ubacio čak 44 poena. Hunt je za tri poena gađao 6-9, a za dva poena 9-13. Ostvario je i šest asistencija te pet skokova. Hrvoje Garafolić je za goste dodao 18 poena uz šest asistencija i šest skokova.

U posljednjem susretu prvog dijela sezone igraju Alkar i Zadar, a utakmica je počela u 19 sati.

Zadar je vodeći s omjerom 19-2, dok Split sada ima 17 pobjeda i pet poraza. Iza vodećeg dvojca su Cibona s omjerom 15-7 i Zabok s 13-9. Dinamo-Zagreb sada ima devet pobjeda i 13 poraza.