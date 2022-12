VIDEO New Orleans konačno prekinuo niz poraza, McCallum postigao 19 koševa za 7 minuta

Košarkaši New Orleans Pelicansa prekinuli su niz od četiri poraza pobijedivši na svom parketu San Antonio Spurse sa 126-117, a Utah Jazz je u Salt Lake Cityju svladao Washington Wizardse sa 120-112.

Iako su bili bez Ziona Williamsona, Brandona Ingrama i Larryja Nancea Jr., Pelicansi su došli do prijeko potrebne im pobjede ponajviše zahvaljujući CJ McCollumu koji je postigao 40 koševa, najviše u ovoj sezoni, imao devet asistencija i osam skokova, te ubacio sedam od 13 trica domaće momčadi.

Pelicansi su tijekom utakmice stvorili 23 koša prednosti, na početku zadnje četvrtine su bili na +19, ali su se uporni gosti vratili na jednoznamenkasti zaostatak serijom 10-0. No, onda je McCollum odlučio ne dopustiti još jedan poraz svoje momčadi te je u sedam minuta postigao 19 koševa. U tom je razdoblju pogodio četiri trice, a posljednjom je digao prednost New Orleansa na 119-106 kad su do kraja utakmice ostale tri i pol minute.

"Trebali smo takvu njegovu izvedbu s toliko igrača koji su nam nedostajali, Prekrasno je gledati ga na parketu kad je tako efikasan", izjavio je trener Pelicansa Willie Green.

Uz McColluma najveće zasluge za 19. pobjedu New Orleansa u ovoj sezoni imali su Jonas Valančiunas sa 16 koševa i 10 skokova. Trey Murphy III. je ubacio 15 poena, a Willy Hernangomez je predvodio igrače s klupe s 13 koševa, sedam skokova i pet asistencija.

Spursi su imali šestoricu igrača s dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je Jeremy Sochan s 23 koša, devet skokova i šest asistencija. Tre Jones je ubacio 19, a Josh Richardson 14 poena.

Standings provided by Sofascore

New Orleans se po broju pobjeda (19-12) izjednačio s vodećim dvojcem Zapadne konferencije, Memphisom (19-11) i Denverom (19-11), kao i s još dvije momčadi koje su iza Pelicansa na ljestvici, Phoenixom (19-13) i LA Clippersima (19-14). San Antonio (10-21) na predzadnjem mjestu, s pobjedom više od Houstona (9-22).

Nakon što su pobjedom u Detroitu zaključili seriju od tri gostovanja kod klubova iz Istočne konferencije, košarkaši Utah Jazza su u svojoj Vivint Areni dočekali Washington i slavili sa 120-112, slomivši otpor gostiju u zadnjoj četvrtini.

Washington je više vremena proveo u vodstvu tijekom prve tri prilično izjednačene četvrtine, da bi sa zvukom sirene Collin Sexton pogodio tricu za prednost domaćih 93-90. Na prijelazu u zadnju četvrtinu Jazz je napravio seriju 13-0 od koje se Wizardsi više nisu uspjeli oporaviti.

Malik Beasley je s 25 koševa bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi za koju je Jordan Clarkson ubacio 23, a Lauri Markkanen 21 poen. Collin Sexton se zaustavio na 18 koševa, a Walker Kessler je spojio 12 poena i 14 skokova.

Najbolji kod Washingtona bili su Bradley Beal s 30 koševa i Kyle Kuzma s 21 poenom.

Utah (19-16) je došla do 19. pobjede u sezoni, dok je Washington (12-21) doživio 11. poraz u posljednjih 12 nastupa.