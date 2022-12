Bogdanovićevi Pistonsi do četvrtog poraza u nizu, Zubac i LA Clippersi slavili

Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi upisali su u srijedu kod kuće pobjedu nad Charlotte Hornetsima, dok su Detroit Pistonsi Bojana Bogdanovića doživjeli poraz na gostovanju kod Philadelphia 76ersa.

LA Clippersi su sa 126-105 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a Zubac je na terenu proveo 22 minute i zabio četiri koša (šut iz igre 2/3) i upisao osam skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu.

Foto: Richard Mackson/REUTERS Dec 21, 2022; Los Angeles, California, USA; Charlotte Hornets guard LaMelo Ball (1) controls the ball while defended by Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) during the third quarter at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Richard Mackson-USA TODAY Sports Photo: Richard Mackson/REUTERS

Paul George je ubacio 22 koša i predvodio je sedam igrača s dvoznamenkastim učinkom. Nicolas Batum je zabio 21 koš, sve trice, Kawhi Leonard je dodao 16, a Norman Powell 14 za Los Angeles koji je ostvario rekord sezone od 23 trice i vodio s čak 36 koševa u prvom poluvremenu.

LaMelo Ball predvodio je Charlotte s triple-double učinkom - 25 poena, 11 skokova i 12 asistencija - dok je Mason Plumlee dodao 18 poena, a Jalen McDaniels završio sa 16.

Od Detroit Pistonsa su sa 113-93 bolji bili Philadelphia 76ersi koje je predvodio Joel Embiid sa 22 pogotka, 10 skokova, šest asistencija i četiri blokade.

Foto: Bill Streicher/REUTERS Dec 21, 2022; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) dribbles the ball against Philadelphia 76ers forward Tobias Harris (12) during the first quarter at Wells Fargo Center. Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports Photo: Bill Streicher/REUTERS

Tobias Harris je dodao 17 koševa, a James Harden 15 koševa i osam asistencija za Sixerse kojima je ovo šesta uzastopna pobjeda na domaćem terenu.

Jaden Ivey je bio najbolji u redovima Pistonsa sa 18 koševa, Killian Hayes je dodao je 12, a Bogdanović je u 23 minute na terenu zabio deset koševa (šut iz igre 1/3) i ugrabio osam skokova. Pistonsima je ovo četvrti poraz u nizu.