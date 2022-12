Kakva 'paklena' generacija za Kuću slavnih 2023.: Nowitzki, Gasol, Wade, Parker...

Generaciju koja će 2023. ući u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu imat će snažan europski predznak, jer su se među nominiranima po prvi put na popisu našli NIjemac Dirk Nowitzki, Francuz Tony Parker i Španjolac Pau Gasol.

Foto: Federico Pestellini Tony Parker en tribune du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters 2022" à Bercy AccorHotels Arena à Paris le 1er novembre 2022. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage Tony Parker attends the "Rolex Paris Masters 2022" tennis tournament at Bercy AccorHotels Arena in Paris on November 1, 2022. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Igračku listu predvodi legenda Miami Heata Dwyane Wade, a nominaciju je zaslužio i legendarni trener San Antonio Spursa Gregg Popovich uz kojeg je Parker osvojio četiri naslova NBA prvaka (2003., 2005., 2007. i 2014.), a koji je prvi trofej osvojio 1999.

Wade je sudjelovao u tri naslova (2006., 2012. i 2013.) koje je osvojio Miami te je 13 puta biran u All-Star momčad.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Dwyane Wade attends the 2022 People's Choice Awards in Santa Monica, California, U.S. December 6, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

Dirk Nowitzki je 2011. predvodio Dallas do jedinog naslova prvaka, a sa 31.560 koševa nalazi se na šestom mjestu strijelaca u povijesti NBA lige.

Pau Gasol u Kuću slavnih donosi dva NBA naslova osvojena s Los Angeles Lakersima (2009. i 2010.), ali i pregršt medalja sa španjolskom reprezentacijom, od kojih mu jedino nedostaje olimpijsko zlato.

Tko je sve izabran u "Generaciji 2023." bit će obznanjeno 1. travnja, za vrijeme završnog turnira američke sveučilišne lige (NCAA) kojem je domaćin Houston. Svečani prijem u Košarkašku kuću slavnih bit će održan 12. kolovoza u Springfieldu.