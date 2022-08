VIDEO Najbolji talijanski košarkaš teško se ozlijedio: 'Nažalost, nismo optimistični...'

Na subotnjoj utakmici protiv Gruzije vjerojatno se teže ozlijedio Danilo Gallinari, ponajbolji košarkaški reprezentativac Italije, zbog čega je pod velikim upitnikom njegov nastup na skorašnjem EuroBasketu.

Od prvog dana rujna do 18. tog mjeseca traje EuroBasket kojem su zajednički domaćini Italija, Njemačka, Češka i Gruzija, a Italija se nalazi u skupini C s Hrvatskom te s Grčkom, Ukrajinom, Velikom Britanijom i Estonijom.

Na kvalifikacijskom ogledu za Svjetsko prvenstvo protiv Estonije Gallinari je ozlijedio lijevo koljeno, a u njegovom pogledu nije optimističan bio ni izbornik Gianmarco Pozzecco.

Danilo Gallinari appears to suffer a non-contact knee injury on this play.



