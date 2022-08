Bogdanović: Svaka pobjeda pred Eurobasket dobro dođe

Katkada tri koša, a to je zapravo jedna trica, čine veliku razliku. Kako bodovnu tako i onu ambijentalnu. A ne želimo ni zamisliti kako bi izgledala atmosfera u čarteru hrvatske muške košarkaške reprezentacije pri povratku iz Varšave da se dogodilo da nisu ušle one dvije Hezonjine trice ili da Bogdanović početkom drugog poluvremena sebe i suigrače nije povukao s ruba ponora.

A to kako su naši igrali u prvom poluvremenu protiv dobro pripremljene i vođene Poljske, doista je bilo na rubu probavljivog. Jedanaest koševa u prvoj i deset u drugoj četvrtini uistinu je bio preslab skor za momčad koja ima Bogdanovića, Šarića, Zupca, Hezonju, Simona...

Hezonja će biti bitan

No, uz 28 koševa u trećoj i 23 u četvrtoj, favorit je ipak opravdao svoj status ne dopustivši da se Hrvatskoj na gostovanju u Poljskoj dogodi novi kiks, poput onoga iz rujna 2018. u Gdanjsku. A i tada su igrali Bogdanović, Šarić, Zubac, Simon, ali tom prilikom nije bilo Hezonje. A on se ovom prilikom pokazao egzekutorom za pobjedu na teškom gostovanju. Nakon pet promašenih trica pogodio je dvije u završnici pa se pokazalo da ga se isplatilo čekati.

A izbornik Damir Mulaomerović kao da je imao dobar nos kada je u toj dionici išao odmarati Šarića i uveo Hezija na poziciju lažne četvorke. A to je igrač koji sa svojim atletizmom (203 cm) može igrati više pozicija, po kojima ga i izbornik šeta, no to mu ne smeta.

– Mogu igrati od jedinice do četvorke i igrat ću sve što izborniku treba. Ovdje nisu bitne osobne statistike, kad si u reprezentaciji, ne smije biti egoizma jer igramo za domovinu, za pobjedu.

A Hezonja je doista materijal o kojem će na predstojećem Eurobasketu puno ovisiti. Štoviše, u nekim neformalnim razgovorima s izbornikom jedan vrlo važan igrač ove reprezentacije običavao je kazati da će Hrvatska biti dobra ako Hezonja bude dobar.

Dakako, vrijedi taj postulat i za kapetana, koji je u prvom poluvremenu zabio samo dva koša iz četiri pokušaja, kojih je bilo tako malo jer je obrana Poljaka bila koncentrirana na njemu. No, nakon skrušenog odlaska na veliki odmor, s “minus 10” na kontu, shvatio je i Bojan da Hrvatska u Varšavi ne smije pasti bez ispaljenog metka pa je paljbom po poljskom košu vratio svoju momčad u rezultatsku ravnotežu.

Foto: BORUT ZIVULOVIC Slovenija, Celje, 20.08.2022 20. Avgust 2022 Pripravljalna tekma med Slovensko košarkaško reprezentanco in Hrvaško košarkarsko reprezentanco, sport, kosarka, Bojan Bogdanović, Foto:Borut Živulovič /BOBO Photo: Borut Zivulovic/PIXSELL

– Ne znam što da kažem. Svaka je pobjeda važna, kako god bila izborena, pa tako i u utakmicama u kojima smo favoriti. Prije smo ovakve utakmice na gostovanju gubili. Svaka pobjeda dobro dođe, pogotovo pred veliko natjecanje – kazao je Bogdanović, naš drugi najbolji strijelac u ovom susretu.

A prvi je bio, ovaj put dobro korišten, centar LA Clippersa Ivica Zubac, koji je pak ovako sagledavao efekte ove tijesne pobjede u varšavskoj Torwar Areni:

– Kada ste u pretkvalifikacijama, svaka je pobjeda bitna. Nije važno je li s 20 ili dva koša. Važno je da momčadi koja će igrati bez nas iz NBA lige i Eurolige ostavimo dvije početne pobjede u pretkvalifikacijama kako bismo se izborili za kvalifikacije, a potom i odlazak na Eurobasket 2025.

Nakon što je uknjižio 19 koševa (uz četiri zakucavanja) i 10 skokova, Zubac je govorio i o samopouzdanju momčadi:

– Lakše je trenirati i ispravljati pogreške kroz pobjede nego kroz poraze. Trebate pobijediti i kada vas ne ide. Nismo odigrali najbolju utakmicu, ali smo ipak pobijedili. Nakon nekoliko utakmica osjećam se komfornije u izbornikovu sustavu igre. Treba biti strpljiv, vjerovati sustavu i raditi.

Šarić je taktički dragulj

Dakako, trebaju si igrači vjerovati međusobno i ono što je momčadi sada potrebno jest definirana hijerarhija. Ali ne nacrtana od izbornika, nego razrađena među njima samima. Nositelji igre morali bi sami definirati svoje uloge i potisnuti ego, ako se on u nekim situacijama probudi.

Kako svaki pravi igrač želi biti na parketu kada se utakmica odlučuje, Dariju Šariću zacijelo nije bilo lako prihvatiti da ga izbornik u 38. minuti, kod vodstva Poljaka (62:59), vadi iz igre i da na njegovo mjesto uvodi Hezonju. A to se, nakon Hezijeve dvije trice, pokazalo ključnim potezom. No, vjerujemo da će, već na predstojećem EP-u, biti utakmica u kojima će Šarić biti nezamjenjiv. Samo da posve vrati osjećaj za igru, pomalo “zahrđao” u jednogodišnjem neigranju zbog teške ozljede koljena.

Šarić je u ovoj utakmici uknjižio devet koševa te po šest skokova i asista, pri čemu je bio i naš najbolji dodavač. I on je Mulin taktički dragulj jer je visok igrač s kreacijom i vanjskim šutem. Baš kao i bek Simon, velemajstor kreacija iz “pick and rolla” koji nam je itekako nedostajao u lanjskim kvalifikacijama za OI. A šut ovom prilikom nije služio naše američko pojačanje Jaleena Smitha (trice 1-7), koji nam je priznao da je nemala razlika u emotivnom intenzitetu igranja za klub i reprezentaciju.