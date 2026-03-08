VIDEO Mladi vatreni zabio prvijenac u Bundesligi i ispisao povijest

Werderski Bremen pobijedio je Union Berlin s velikih 4:1 u 25. kolu njemačke Bundeslige. Nije na početku mirisalo na visoku pobjedu Werdera budući da je prvi pogodak na utakmici zabio Union kada je Derrick Kohn realizirao jedanaesterac u 18. minuti, Werder je do poluvremena došao do preokreta golovima Demana u 31. i Stagea u 35. minuti.

U drugom poluvremenu vidjeli smo još dva pogotka Werdera. Prvi je zabio Marco Grull u 66. minuti, a konačni rezultat postavio je mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. 18-godišnjak se našao sam na drugoj vratnici nakon ubačaja Bittencourta i zabio svoj prvijenac u Bindesligi. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Čoviću je ovo bio 14. nastup ove sezone i prvi pogodak u seniorskom nogometu i njime je ispisao povijest Hrvata u Bundesligi. Naime, Hrvatska ima tri para očeva i sinova koji su nastupali u Bundesligi, (Igor i Zvonko Pamić te Zvonimir i Nikola Soldo) ali Patrice i njegov otac Ante su jedini od kojih su obojica uspjeli postići pogodak.

Patrice je inače standardni reprezentativac Hrvatske do 19 godina.