Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Društvene mreže

Ova je fotografija izazvala euforiju kod navijača Dinama, pogledajte što je objavio Marko Soldo

Foto: Ivana ivanovic/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
08.03.2026.
u 18:46

Dinamo je lakoćom i uvjerljivo s 3:1 pobijedio Hajduk na Poljudu u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a. Zajc, Vidović i Bakrar zabili su za goste, a Pukštas je pogodio za domaćine. Vodeći Dinamo je ovom pobjedom stvorio prednost od čak deset bodova ispred drugoplasiranog Hajduka i tako učinio vjerojatno presudan korak u borbi za naslov.

Nogometaš Dinama Marko Soldo objavio je fotografiju slavlja iz poljudske svlačionice. Igrači Dinama pozirali su sa semaforom za izmjene igrača, na kojem je stajao rezultat 1:3.

Naravno, ta je objava izazvala oduševljenje među navijačima Dinama, ne samo zbog domišljatosti sa semaforom, već i zbog komentara da se na toj fotografiji vidi sklad i sjajna atmosfera u svlačionici Dinama. 

Vodeći Dinamo sada ima 57 bodova, deset više od drugog Hajduka te je na putu k osvajanju svog 26. naslova prvaka Hrvatske u 35. sezoni otkako se igra HNL.  A tih 10 bodova razlike u stvarnosti je 11 bodova razlike, iz razloga što je, u slučaju izjednačenog broja bodova, prvi kriterij u propozicijama HNS-a međusobni omjer dvaju klubova. A u tom omjeru Hajduk sada više ne može prestići Dinamo, pošto su plavi u tri ovosezonske utakmice u upisali dvije pobjede i remi.

Zaista, trebalo bi se dogoditi svjetsko čudo da Dinamo prokocka ovu prednost, a u prilog im ide i statistika koja pokazuje da nitko u povijesti HNL-a u posljednjih 11 kola nije prokockao 10 bodova prednosti.

Ključne riječi
SuperSport HNL HNK Hajduk GNK Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!