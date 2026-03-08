Ova je fotografija izazvala euforiju kod navijača Dinama, pogledajte što je objavio Marko Soldo

Nogometaš Dinama Marko Soldo objavio je fotografiju slavlja iz poljudske svlačionice. Igrači Dinama pozirali su sa semaforom za izmjene igrača, na kojem je stajao rezultat 1:3.

Naravno, ta je objava izazvala oduševljenje među navijačima Dinama, ne samo zbog domišljatosti sa semaforom, već i zbog komentara da se na toj fotografiji vidi sklad i sjajna atmosfera u svlačionici Dinama.

Vodeći Dinamo sada ima 57 bodova, deset više od drugog Hajduka te je na putu k osvajanju svog 26. naslova prvaka Hrvatske u 35. sezoni otkako se igra HNL. A tih 10 bodova razlike u stvarnosti je 11 bodova razlike, iz razloga što je, u slučaju izjednačenog broja bodova, prvi kriterij u propozicijama HNS-a međusobni omjer dvaju klubova. A u tom omjeru Hajduk sada više ne može prestići Dinamo, pošto su plavi u tri ovosezonske utakmice u upisali dvije pobjede i remi.

Zaista, trebalo bi se dogoditi svjetsko čudo da Dinamo prokocka ovu prednost, a u prilog im ide i statistika koja pokazuje da nitko u povijesti HNL-a u posljednjih 11 kola nije prokockao 10 bodova prednosti.