Bakrar igrač utakmice, Mišić opet sjajno dirigirao, a jedan je hajdukovac bio potpuno izgubljen!

Dinamo je s 3:1 slavio na Poljudu, bio je bolji od Hajduka i zasluženo odnio tri boda iz Splita. Tako su plavi pobjegli na deset bodova prednosti i teško će to Hajduk uspjeti dostići.
Evo kako su igrali nogometaši Hajduka i Dinama, kakve su ocjene zaradili treneri a i sudac utakmice.
Hajduk:
Silić 6 – primio je tri komada, ali nije za te pogotke nimalo kriv, teško ih je mogao obraniti
Hodak 5 - imao je velikih problema u defenzivi, no mlad je, valjda će napredovati
od 46. Šarlija 5.5 - ušao je krpati obranu i to je bolje izgledalo iako je i Dinamo u drugom poluvremenu igrao smanjenim gasom
Raci 5 - bio je blizu postizanju pogotka, ali u obrani je bio 'šupalj' i puno je curilo preko njega
Marešić 5 - došao je kao veliko pojačanje, ali u ovoj utakmici to nije pokazao, Vidovića ga je lakoćom prolazio
Hrgović 5 - i po njegovoj je strani puno toga prolazilo, nije to bio njegov dan
od 72. Melnjak - premalo igrao za ocjenu
Guillamón 5 - izgubljen u sredini terena, trebao bi biti 'šestica', a pokazao je još jednom da to ne može igrati protiv jačih igrača
od 72. Livaja - premalo igrao za ocjenu
Skoko 5.5 - malo bolji od ostalih veznih, ali ne značajno
od 65. Krovinović 5.5 - svojim ulaskom nije donio ništa, ali je bar dobio pljesak nakon svih onih uvreda
Brajković 5.5 - dečko ima potencijala, ali protiv Dinama ga nije uspio previše pokazati
od 72. Bamba - premalo igrao za ocjenu
Pukštas 6.5 - taj dečko je jedini vrijedni eksponat Hajduka, uz vratara Silića, strijelac koji je pogodio i okvir vratiju
Rebić 6 – Puno je pokušavao, stvarno se trudio, ali nije imao ni raspoloženih suigrača
Šego 5.5 - nije mogao ništa protiv Domingueza i McKenne koliko god je pokušavao.
Trener Gonzalo Garcia (6) - kao da nije očekivao ovakav agresivni Dinamo na startu, kao da na to nije bio spreman, a svojim odlukama i izmjenama nije dobio baš ništa
Dinamo:
Livaković 6 – kod primljenog pogotka nemoćan, drugog ozbiljnijeg posla i nije imao
Valinčić 6 - dok ima svježine dobar je, ali očito se osjećaju posljedice duže stanke
od 70. Galešić - igrao premalo za ocjenu
Dominguez 6.5 - miran i siguran, dvije briljantne akcije kojima je zaustavio pokušaje Splićana, bez greške u pasu
McKenna 6.5 - pun pogodak Dinama, još jedna sigurna partija u plavom dresu
Goda 6.5 - sve što je trebao zaustaviti, zaustavio je, a još je stizao i naprijed
od 70. Perez-Vinlöf - premalo igrao za ocjenu
Zajc 7 - opet odličan, pogotovu u prvom poluvremenu kad je i 'otključao' Splićane svojim ranim pogotkom
od 77. Soldo - premalo igrao za ocjenu
Mišić 6.5 - još jedna dirigentska rola u kojoj mu se greške jako rijetko događaju, sad je možda napravio jednu
Stojković 6.5 – ponovno na pravoj razini, sve odgovorniji u igri, a asistencija Bakraru bila je sjajna za 3:1
Bakrar 7 - asistirao je Zajcu za prvi gol, pa zabio za konačnih 3:1 i ta mu statistika daje pravo da ponese epitet igrača utakmica
od 77. Topić - premalo igrao za ocjenu
Beljo 7 - bio je blizu pogotku ili pogocima, silno se trudio i odigrao jaku dobru utakmicu iako nije bio strijelac
Vidović 7 - igra sve bolje otkako se vratio u prvi sastav, miran pri realizaciji
Trener: Mario Kovačević 7 - sve je dobro posložio, odlučio se za napad, za furiozan početak i to mu se još kako isplatilo
Sudac: Mateo Erceg (Benkovac) 7 - konačno imamo utakmicu nakon koje neće biti repova, svoj je posao odradio jako dobro, a pomogli su mu i igrači obje momčadi svojim korektnim ponašanjem
Najbolji Hajdukovac: Pukštaš. Najlošiji : a tko nije? Sudac: vrlo dobar Trener Hajduka: taktički nezreo, (u komentarima) puno zuji-malo meda daje (na travnjaku). Dinamo danas dobar.