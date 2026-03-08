Bakrar igrač utakmice, Mišić opet sjajno dirigirao, a jedan je hajdukovac bio potpuno izgubljen!

Dinamo je s 3:1 slavio na Poljudu, bio je bolji od Hajduka i zasluženo odnio tri boda iz Splita. Tako su plavi pobjegli na deset bodova prednosti i teško će to Hajduk uspjeti dostići.

Evo kako su igrali nogometaši Hajduka i Dinama, kakve su ocjene zaradili treneri a i sudac utakmice.

Hajduk:

Silić 6 – primio je tri komada, ali nije za te pogotke nimalo kriv, teško ih je mogao obraniti

Hodak 5 - imao je velikih problema u defenzivi, no mlad je, valjda će napredovati

od 46. Šarlija 5.5 - ušao je krpati obranu i to je bolje izgledalo iako je i Dinamo u drugom poluvremenu igrao smanjenim gasom

Raci 5 - bio je blizu postizanju pogotka, ali u obrani je bio 'šupalj' i puno je curilo preko njega

Marešić 5 - došao je kao veliko pojačanje, ali u ovoj utakmici to nije pokazao, Vidovića ga je lakoćom prolazio

Hrgović 5 - i po njegovoj je strani puno toga prolazilo, nije to bio njegov dan

od 72. Melnjak - premalo igrao za ocjenu

Guillamón 5 - izgubljen u sredini terena, trebao bi biti 'šestica', a pokazao je još jednom da to ne može igrati protiv jačih igrača

od 72. Livaja - premalo igrao za ocjenu

Skoko 5.5 - malo bolji od ostalih veznih, ali ne značajno

od 65. Krovinović 5.5 - svojim ulaskom nije donio ništa, ali je bar dobio pljesak nakon svih onih uvreda

Brajković 5.5 - dečko ima potencijala, ali protiv Dinama ga nije uspio previše pokazati

od 72. Bamba - premalo igrao za ocjenu

Pukštas 6.5 - taj dečko je jedini vrijedni eksponat Hajduka, uz vratara Silića, strijelac koji je pogodio i okvir vratiju

Rebić 6 – Puno je pokušavao, stvarno se trudio, ali nije imao ni raspoloženih suigrača

Šego 5.5 - nije mogao ništa protiv Domingueza i McKenne koliko god je pokušavao.

Trener Gonzalo Garcia (6) - kao da nije očekivao ovakav agresivni Dinamo na startu, kao da na to nije bio spreman, a svojim odlukama i izmjenama nije dobio baš ništa

Dinamo:

Livaković 6 – kod primljenog pogotka nemoćan, drugog ozbiljnijeg posla i nije imao

Valinčić 6 - dok ima svježine dobar je, ali očito se osjećaju posljedice duže stanke

od 70. Galešić - igrao premalo za ocjenu

Dominguez 6.5 - miran i siguran, dvije briljantne akcije kojima je zaustavio pokušaje Splićana, bez greške u pasu

McKenna 6.5 - pun pogodak Dinama, još jedna sigurna partija u plavom dresu

Goda 6.5 - sve što je trebao zaustaviti, zaustavio je, a još je stizao i naprijed

od 70. Perez-Vinlöf - premalo igrao za ocjenu

Zajc 7 - opet odličan, pogotovu u prvom poluvremenu kad je i 'otključao' Splićane svojim ranim pogotkom

od 77. Soldo - premalo igrao za ocjenu

Mišić 6.5 - još jedna dirigentska rola u kojoj mu se greške jako rijetko događaju, sad je možda napravio jednu

Stojković 6.5 – ponovno na pravoj razini, sve odgovorniji u igri, a asistencija Bakraru bila je sjajna za 3:1

Bakrar 7 - asistirao je Zajcu za prvi gol, pa zabio za konačnih 3:1 i ta mu statistika daje pravo da ponese epitet igrača utakmica

od 77. Topić - premalo igrao za ocjenu

Beljo 7 - bio je blizu pogotku ili pogocima, silno se trudio i odigrao jaku dobru utakmicu iako nije bio strijelac

Vidović 7 - igra sve bolje otkako se vratio u prvi sastav, miran pri realizaciji

Trener: Mario Kovačević 7 - sve je dobro posložio, odlučio se za napad, za furiozan početak i to mu se još kako isplatilo