VIDEO Luka Modrić u drugačijem izdanju, objasnio Srbinu što znači biti najbolji na svijetu

Volite parodiju, animaciju, humor i nogomet? Tada biste trebali početi pratiti 'The Champions', animiranu seriju Bleacher Reporta gdje su glavni likovi slavni nogometaši.

U prvoj epizodi treće sezone svoje su mjesto našli Luka Jović i naš Luka Modrić iz Real Madrida.

Producenti nisu štedjeli našeg reprezentativca pa Modrić tako pokazuje Zlatnu loptu koju je osvojio prošle sezone te objašnjava srpskom napadaču što znači imati takvu nagradu.

- Ovo je Zlatna lopta, a zbog nje bi ljudima trebalo više stati do tebe. Čini se kako to ipak ne funkcionira - govori animirani Modrić, a očito je kako je Bleacher Report odlučio javno iznijeti ono što, nažalost, možemo vidjeti već godinama unazad - iako je naš kapetan bio najbolji igrač svijeta te je među najboljim veznjacima svoje generacije, često je nailazio na nezaslužena podcjenjivanja od strane raznih 'stručnjaka'.

Podsjetimo, Modrić je prošle godine vodio Hrvatsku do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu, osvojio je nagradu za najboljeg igrača turnira, Fifinu nagradu 'The Best' i Uefinu Zlatnu loptu.

>>> Pogledajte kako je Luka Modrić stigao do Zlatne lopte