VIDEO Luka Dončić prvi put na utakmici Lakersa. Nije igrao, ali ovi kadrovi obilaze svijet

Gradski derbi u NBA ligi između Lakersa i Clippersa prošao je u znaku LeBrona Jamesa. Lakersi su pobijedili rezultatom 122:97, a James je zabio 26 poena, tome dodao osam skokova i devet asistencija. Hachimura i Reaves zabili su po 20. No, možda i važnije za NBA, grad Los Angeles i košarku uopće, bilo je to što se po prvi puta na utakmici Lakersa pojavio Luka Dončić, i to kao igrač te momčadi.

Dončić nije igrao zbog ozljede koju još uvijek vuče tako da će se navijači u "gradu anđela" morati strpjeti još neko vrijeme. Ipak, kadrovi u kojima na klupi sjedi pored LeBrona Jamesa već sada plijene pozornost šire sportske javnosti.

Na sinoćnjoj je utakmici nastupio i Ivica Zubac. Hrvatski centar zabio je osam poena, tome dodao 10 skokova i tri asistencije.

"I just wish Kobe and Gigi were here to see this moment."



Luka Doncic on what Kobe meant to him after joining the Lakers. pic.twitter.com/okcmIzrBI7