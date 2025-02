Jokić progovorio o šokantnom transferu Luke Dončića: 'Čuli smo se, nitko nije siguran...'

Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Slovenac Luka Dončić, novi je igrač Los Angeles Lakersa. U spektakularnoj razmjeni koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju, njegov bivši klub Dallas dogovorio je trade s Lakersima iz kojih je otišao Anthony Davis. Mnogi su ovaj posao protumačili kao najdramatičniji u prethodnih desetak pa i više godina. Po napisima iz SAD-a, čak ni Dončić nije znao da će morati promijeniti sredinu, već su generalni menadžeri klubova u tajnosti dogovarali sve detalje.

Javnost je ostala u šoku, a mnogi europski poklonici košarke nisu vjerovali vijestima koje stižu iz SAD-a u nedjeljno jutro. No, bilo je jasno da se ne radi o šalama ili o "fake news" groznici. Prvi je vijest objavio Shams Charamia, ugledni novinar ESPN-a.

O svemu su američki novinari nakon njegove utakmice protiv New Orleansa upitali Nikolu Jokića. Centar Denvera dobar je prijatelj s Dončićem, često objavljuju zajedničke fotografije i videa, a Jokić je kazao da je komunicirao s njime.

"Dopisivao sam se s njim, on nije to očekivao naravno... Mislim da sad mora biti samo s obitelji, veliki je to transfer. To je biznis, nitko to nije očekivao, posebno on. Niko nije siguran u ligi, ali mislim da će on napraviti dobar posao. On je igrač za veliku scenu, imao je u Dallasu nešto posebno, ali... - nije Jokić završio tu rečenicu.

Nikola Jokic says he texted with Luka Doncic after the trade to the Lakers:



"I think nobody is safe in the league." pic.twitter.com/vmzyWs8QYA — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 4, 2025

Koga ljubi Luka Dončić? Fatalnu Slovenku upoznao je u Hrvatskoj, a sada sele u Los Angeles