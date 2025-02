Dončić je želio da ga razmjene? Svi su ostali u šoku, nitko nije vjerovao što se događa

Dallas Mavericksi odrekli su se svog najboljeg i najatraktivnijeg igrača, onoga koji je bio najveći mamac za publiku. Premda nije riječ o prvotravanjskoj šali, u vijest da je teksaški NBA klub "trejdao" Luku Dončića doista je bilo teško povjerovati. Čak u priči u kojoj su Mavsi dobili jednog od najboljih NBA centara Anthonyja Davisa. O tome koliko je ovo bilo neočekivano najbolje će reći činjenica da za takvo što, da se sprema, nisu znale zvijezde Lakersa LeBron James i sam Anthony Davis kao ni sam Luka Dončić, koji je, navodno, ipak priželjkivao sličnu promjenu. A potez je izazvao nevjericu i kod niza aktualnih NBA zvijezda.

Dirk Nowitzki, negdašnja zvijezda Dallasa, popratio je sve s emojijem zbunjenosti. U vijest koja je šokirala košarkaški svijet nisu povjerovali ni Jalen Brunson koji je napisao da je prvotravanjska šala očito poranila te Tyrese Haliburton koji je ustvrdio da je najinformiraniji NBA novinar Shams Charania očito hakiran.

– Ovo je suludo. Ludo, ludo. Nikad ne bih ni pomislio da će Dončić u ovim godinama, usred sezone, biti razmijenjen. No, NBA je očito "divlje mjesto". No, ovo će možda okuražiti i druge klubove da se i oni upuste u takvo što – izjavio je Kevin Durant, krilo Phoenix Sunsa i jedna od najvećih zvijezda NBA lige.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da bismo shvatili logiku ove odluke čuli smo se s uglednim trenerom Umane Reyer iz Venecije Nevenom Spahijom, stručnjakom koji za sobom ima četiri godine trenerskog rada u NBA ligi (tri godine kao pomoćnik u Atlanti i jednu u Memphisu).

– S ovim potezom nije iznenađen samo košarkaški već i cijeli sportski svijet, a iznenađeni su i ljudi koji su profesionalno u košarci. No, sedam dana prije ovoga procurila je priča, i to iz izvora koji kad nešto kažu obično pogode, da bi Luka mogao završiti u Miamiju. Već tada je mali 'dim' ove priče bio izašao – kazao je Spahija i pojasnio:

– Kada jedan NBA klub donese ovakvu odluku, iza toga su sati i sati sastanaka, analitike što se dosad napravilo i predviđanja gdje bi se s takvim potezom moglo doći. Najveća zvijezda NBA momčadi ne mijenja se tek tako, naročito ne ako je tom igraču tek 25 godina. Koji su argumenti koje glavni menadžer Mavsa Nico Harrison ima, mi to ne možemo znati. Možemo samo nagađati da su u Dallasu nezadovoljni s momčadi koja nakon tog prošlogodišnjeg NBA finala sa Celticsima nije napravila iskorak, da su ih momčadi u reizgradnji prestigle i da osjećaju da ih ne mogu stići.

Tko je tu više profitirao?

Koga ljubi Luka Dončić? Fatalnu Slovenku upoznao je u Hrvatskoj, a sada sele u Los Angeles

– Odluka Lakersa vrlo je jasna, a odluka Dallasa čudi i ona će se zacijelo preispitivati. Imati Luku Dončića i LeBrona Jamesa u istoj momčadi, to je pakao za obrane. LeBron u ovim godinama može igrati dobro, ali oko njega ne možete sastavljati pobjedničku momčad već vam treba superstar koji je u naponu snage. A Dončić to doista jest.

Je li u odluci Mavericksa sadržana i činjenica da su htjeli izbjeći licitaciju oko Dončića i svoju obvezu, ako ga žele zadržati, da mu daju 'supermax' ugovor vrijedan 345 milijuna USD?

– Želite li biti prvaci, novac u Americi nije u pitanju. Procjena je jedno, a novac drugo. Pretpostavljam da je tako. Ako netko misli biti prvak u NBA ligi, njemu novac nije problem – zaključio je Spahija.

Za komentar na temu ovog "trejda" zamolili smo i Danka Cvjetićanina, bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je 25 godina radio kao NBA skaut (Philadelphia, Brooklyn). I njega smo pitali da objasni logiku ovog poteza:

– U NBA ligi puno je toga što na prvi pogled izgleda neshvatljivo i što se radi zbog šoubiznisa i promjena jer se traži što brži uspjeh. Indikativno je to da je Dallas bio taj koji je prvi predložio ovaj posao. Koliko sam shvatio, u Dallasu se drže one da obrana dobiva prvenstvo i žele pojačati taj dio svoje igre. No, prvi je dojam da su više profitirali Lakersi koji u Dončiću vide superstara koji će vući taj klub i kada LeBrona Jamesa više ne bude bilo.

Dakle, u "Gradu anđela" u Dončiću žele imati šoumena za "showtime" kakav je nekad nudio Magic Johnson.

– Moglo bi se tako reći da će se na utakmice Lakersa dolaziti i radi želje da vide jednog igračkog čarobnjaka. No, tek treba vidjeti hoće li to i rezultatski funkcionirati – pita se Cvjetićanin.

Prije nekoliko godina tadašnji većinski vlasnik Mavericksa Mark Cuban izjavio je sljedeće:

– Ako bih morao odlučiti između toga hoću li zadržati suprugu ili Luku u Mavsima, našli biste me u odvjetničkom uredu kako se pripremam za razvod.

No, Cuban više nije većinski vlasnik već ima samo 27 posto udjela pa on o tome, očito, više ne odlučuje.