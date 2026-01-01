Modrić otkrio tko je jedini na svijetu poljuljao Ronaldovo samopouzdanje! 'Čak je i zaplakao...'

Luka Modrić je nedavno objasnio kako je niz kritika Joséa Mourinha rasplakao Cristiana Ronalda u svlačionici Real Madrida tijekom njihove posljednje zajedničke sezone u Španjolskoj. Hrvatski veznjak stigao je u glavni španjolski grad tek nekoliko mjeseci ranije, ali do sezone 2012./13. napetosti između dvojice Portugalaca snažne osobnosti počele su se pojačavati.

Razmišljajući o najboljim trenerima svoje slavne karijere, Modrić se prisjetio Mourinhove oštrice. „Vidio sam ga kako je rasplakao Cristiana Ronalda u svlačionici, čovjeka koji daje sve od sebe na terenu, jer ovaj put nije jurio za protivničkim bekom“, rekao je Modrić za Corriere della Sera.

Zanimljivo koliko to zapravo govori u karakteru portugalskog trenera. Modrić je dodao da se Mourinho držao svog mentalnog profila. Bio je „poseban“, kako kaže naš veznjak. „Kao trener i kao osoba. On je bio taj koji me je želio u Real Madridu; bez Mourinha nikada ne bih stigao. Žao mi je što sam ga imao samo jednu sezonu.“

Tijekom te zajedničke sezone, Modrić je imao dovoljno vremena da vidi njegov nemilosrdan pristup. „Mourinho je vrlo izravan s igračima, ali je iskren. Ponašao se prema Sergiju Ramosu i novopridošlom igraču na isti način: ako vam je morao nešto reći, rekao bi vam.“

Čini se da je Ronaldo u više navrata od Mourinha čuo više nego što bi ga zanimalo.

Ronaldove brojke su zapanjujuće. Postigao je 168 pogodaka u 164 utakmice pod Mourinhovim vodstvom tijekom njihove tri godine zajedno u Real Madridu. Ronaldo je postigao nevjerojatnih 46 pogodaka u 38 ligaških utakmica dok je Guardiolina Barcelona ostala bez naslova prvaka La Lige u sezoni 2011./12. Ipak, ispod hladnih brojki, činilo se da se stvorio hladan odnos.

Ronalda je Mourinho otpustio nakon što je zvijezda dovela u pitanje obrambenu taktiku koja je dovela do ispadanja iz polufinala Lige prvaka...