Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
OTIŠAO U UAE

Benteke potpisao za Al Wahdu

Christian Benteke
Reuters
VL
Autor
Hina
01.01.2026.
u 21:00

Benteke u klub iz Abu Dhabija dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao trogodišnji ugovor s američkim D.C. Unitedom

Bivši belgijski nogometni reprezentativac Christian Benteke (35) karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u redovima Al Wahde.

Benteke u klub iz Abu Dhabija dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao trogodišnji ugovor s američkim D.C. Unitedom

Napadač rođen u Kinshasi započeo je karijeru u Genku 2007. godine, potom je igrao za Standard Liege, Aston Villu, Liverpool i Crystal Palace.

Za belgijsku reprezentaciju je upisao 45 nastupa i postigao 18 golova.
Ključne riječi
Al Wahda Christian Benteke

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!