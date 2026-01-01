Remi Liverpoola i Leeds Uniteda

U susretu 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Leeds United su odigrali bez golova. Liverpool je ovim rezultatom prekinuo niz od četiri uzastopne pobjede u svim natjecanjima, dok je Leeds United produžio niz bez poraza na šest kola.

Leeds je u 82. minuti zatresao mrežu domaćina, ali je gol Dominica Calverta-Lewina poništen zbog zaleđa.

"Redsi" su propustili smanjiti zaostatak za vodećima, drže četvrto mjesto sa 33 boda, 12 manje od vodećeg Arsenala. Leeds je 16. sa 21 bodom.

Bez pobjednika je završio i susret između Crystal Palacea i Fulhama.

Domaćin je poveo u 39. minuti golom Jeana-Phillippea Matete, a izjednačio je Tom Cairney u 80. minuti.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa je za Palace zaigrao od sudačke nadoknade.

Crystal Palace i Fulham imaju po 27 bodova, a drže deveto i deseto mjesto.

Večeras se još sastaju Brentford i Tottenham, te Sunderland i Manchester City.